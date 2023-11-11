Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hary Tanoesoedibjo Jelaskan Manfaat Gelaran Seni Musik, Pererat Persatuan Bangsa

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:01 WIB
Hary Tanoesoedibjo Jelaskan Manfaat Gelaran Seni Musik, Pererat Persatuan Bangsa
Hary Tanoesoedibjo hadiri acara konser seni budaya. (Foto: MPI/ Aziz Indra)
A
A
A

CHAIRMAN MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri acara konser seni budaya bertajuk ‘Lenong Kestra Yu Niti’. Acara yang diinisiasi oleh Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading digelar di Jakarta Conference Hall iNews Tower pada Sabtu malam (11/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo tampak mengenakan kemaja batik lengan panjang warna coklat dipadukan dengan celana biru dongker dan pantofel hitam.

Saat menyaksikan perhelatan seni budaya itu, dia sangat takjub dengan alur cerita yang mengangkat perpaduan seni budaya Betawi dengan musik modern dan tradisional seperti kolintang, gambang kromong, dan orcestra.

“Perpaduan musik ini sangat luar biasa. Ini merupakan hal penting, acara malam hari ini harus diapresiasi,” ujar Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di iNews Tower pada Sabtu (11/11/2023).

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo menambahkan gelaran seni musik merupakan salah satu seni budaya yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam budaya tradisional Indonesia. Menurutnya budaya tradisional harus dilestarikan karena merupakan warisan leluhur yang sangat besar dan juga sebagai identitas negara.

“Budaya nusantara bisa jadi pemersatu bangsa. Lewat budaya bisa makin akrab, yang berbeda bisa bersinergi saling dan mengisi,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968016/potret-hary-tanoesoedibjo-rayakan-imlek-bareng-keluarga-kompak-pakai-outfit-merah-Ewkd0L4fJE.jpg
Potret Hary Tanoesoedibjo Rayakan Imlek Bareng Keluarga, Kompak Pakai Outfit Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/612/2952081/hary-dan-liliana-tanoesoedibjo-menimang-cucu-keempat-vnJyopZFXf.jpg
Hary dan Liliana Tanoesoedibjo Menimang Cucu Keempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/298/2950911/hary-tanoesoedibjo-mencoba-nasi-ayam-rekomendasi-kh-said-aqil-siradj-UFE8zWHCOn.jpeg
Hary Tanoesoedibjo Mencoba Nasi Ayam Rekomendasi KH Said Aqil Siradj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923710/potret-hangat-dan-bahagia-perayaan-ulang-tahun-ibunda-hary-tanoesoedibjo-6AhgVmUVpM.jpg
Potret Hangat dan Bahagia Perayaan Ulang Tahun Ibunda Hary Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/612/2922983/hary-tanoesoedibjo-ungkap-rasa-syukur-di-ulang-tahun-mnc-group-ke-34-PcFjTDpc0y.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Rasa Syukur di Ulang Tahun MNC Group ke-34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/612/2918731/hary-tanoesoedibjo-berharap-lenong-bisa-terkenal-sampai-ke-luar-negeri-hGN4YXlAcO.jpeg
Hary Tanoesoedibjo Berharap Lenong Bisa Terkenal Sampai ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement