Hary Tanoesoedibjo Jelaskan Manfaat Gelaran Seni Musik, Pererat Persatuan Bangsa

CHAIRMAN MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri acara konser seni budaya bertajuk ‘Lenong Kestra Yu Niti’. Acara yang diinisiasi oleh Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading digelar di Jakarta Conference Hall iNews Tower pada Sabtu malam (11/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo tampak mengenakan kemaja batik lengan panjang warna coklat dipadukan dengan celana biru dongker dan pantofel hitam.

Saat menyaksikan perhelatan seni budaya itu, dia sangat takjub dengan alur cerita yang mengangkat perpaduan seni budaya Betawi dengan musik modern dan tradisional seperti kolintang, gambang kromong, dan orcestra.

“Perpaduan musik ini sangat luar biasa. Ini merupakan hal penting, acara malam hari ini harus diapresiasi,” ujar Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di iNews Tower pada Sabtu (11/11/2023).

Hary Tanoesoedibjo menambahkan gelaran seni musik merupakan salah satu seni budaya yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam budaya tradisional Indonesia. Menurutnya budaya tradisional harus dilestarikan karena merupakan warisan leluhur yang sangat besar dan juga sebagai identitas negara.

“Budaya nusantara bisa jadi pemersatu bangsa. Lewat budaya bisa makin akrab, yang berbeda bisa bersinergi saling dan mengisi,” katanya.