HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Gading Serpong

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |07:05 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Gading Serpong
Rekomendasi tempat hangout di Gading Serpong. (Foto: Instagram @copas.dining)
A
A
A

REKOMENDASI tempat hangout di Gading Serpong ada begitu banyak. Nuansa yang dihadirkan tentu berbeda, mulai dari nuansa nusantara, café memiliki konsep garden hingga ala bistro misalnya.

Tempat hangout ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (12/11/2023), berikut lima rekomendasi tempat hangout di Gading Serpong

1. Goya Coffee

Hangout

(Foto: Instagram @ngopidiserpong dan @goyacoffee.id)

Goga Coffe terletak di Ruko Aristoteles, No. 27, Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong. Tempat ini memiliki dua lantai yang masing-masing punya area indoor dan outdoor.

Buka setiap hari dari 10 pagi sampai 11 malam. Selain kamu bisa banget untuk work from cafe, di sini juga ada alat anti suntuk kerja yaitu aneka games.

Bukan cuma card/board game, mereka juga menyediakan game mesin gitu atau kamu bisa juga pilih-pilih lagu favorit dari koleksi vinyl mereka

2. Lake View Cafe

Gading Serpong

(Foto: Instagram @tscserpong)

Mengunjungi Lake View Cafe rasanya seperti berada di puncak. Dia memiliki outdoor di lantai dua dan terletak di The Springs Club Jl. Springs Boulevard Blok C No. 1 Gading Serpong.

Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam setengah 10 malam. Tempat ini biasa dipakai untuk event-event tertentu seperti pernikahan, ulangtahun. Tempat ini cocok sekali untuk kamu yang ingin hangout bersama keluarga ke puncak, tapi kamu malas untuk menghadapi lalu lintas daerah Bogor, kamu bisa mengunjungi Lake View Cafe.

Halaman:
1 2
      
