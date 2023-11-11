Atta Halilintar Fokus Beri Perhatian Pada Anak Keduanya, Ameena Mulai Cemburu

AUREL Hermansyah dan Atta Halilintar tengah berbahagia. Pasalnya, Aurel baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin. perempuan pada Sabtu (11/11/2023).

Kabar bahagia itu pertama kali disampaikan oleh ibunda Atta Halilintar, Lenggogeni Faruk di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, perempuan yang kerap disapa Geni Faruk tersebut berfoto bersama sang suami, beserta keluarga Aurel yakni ada Ashanty, Anang Hermansyah, dan Krisdayanti yang mengapit Atta Halilintar.

Atta yang berada di tengah terlihat menggendong bayi kecil yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Beberapa unggahan dari adik-adik Atta pun memperlihatkan momen saat Atta selalu mendekap putrinya.

Melihat Atta selalu menggendong putri keduanya ternyata membuat putri sulungnya cemburu. Atta pun berusaha membagi perhatiannya dengan menidurkan Ameena. Dia membagikan foto saat Ameena tertidur pulas di sebelahnya.

Atta mengaku melihat gelagat sang putri sulungnya itu yang meminta perhatian darinya saat dia sedang menggendong putrinya yang baru lahir.

"Boboin anak pertama dulu, minta perhatian karna gendong adek terus," tulis Atta dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Sabtu (11/11/2023).