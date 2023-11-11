Potret Citra Kristinna Ibunda Laura Moane, Calon Mertua Al Ghazali yang Berprofesi Notaris

POTRET Citra Kristinna rupanya menarik perhatian publik. Dia adalah ibunda Laura Moane yang berprofesi sebagai notaris.

Sama seperti sang putri, Citra Kristinna memiliki paras cantik bak barbie. Padahal, dia adalah keturunan Jawa.

Mengutip dari akun Isntagram pribadinya @citra.kristinna80, Minggu (12/11/2023), berikut potret Citra Kristinna.

1. Memiliki suami asal Inggris

Suami Citra Kristinna merupakan pria yang berasal dari Inggris, yaitu Harry Patrick Moane. Itulah mengapa ketiga anaknya memiliki wajah cantik dan tampan karena blasteran dari sang ayah. Walaupun sang suami telah wafat pada 2021, tapi tidak membuat Citra patah semangat dalam menjalani kesehariannya sebagai ibu dari tiga anak.

2. Punya 3 anak

Citra memiliki tiga anak yaitu Nicole Moane, Laura Moane, dan Stanley Moanne. Dia juga kerap membagikan aktivitasnya bersama anak-anaknya.

Mulai dari berlibur bersama, pergi ke mall bersama, kompak ke salon bersama. Namun diketahui anak pertamanya Nicole memang sudah lama tinggal di Inggris. Jika liburan ke Indonesia Citra selalu menghabiskan waktu berdua bersama sang buah hati.