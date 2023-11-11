Tanggal 12 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

TANGGAL 12 November 2023 hari apa? Banyak yang bertanya soal ini. Bukan hari libur nasional, tapi ada peringatan yang bisa diingat semua orang.

Hari Ayah Nasional, di mana kita semua bisa memperingati hari kehadirang seorang ayah, perjuangan, pengorbanan hingga kasih sayang.

Melansir Sahabat Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hari Ayah Nasional diumumkan melalui sebuah deklarasi di Kota Solo, Jawa Tengah pada 2016.

Kala itu, Inisiatif ini berasal dari Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP), mengadakan peringatan Hari Ibu di Solo pada 2014. Lalu seorang peserta menanyakan kapan peringatan Hari Ayah ada?.

PPIP bersama DPRS Kota Solo kemudian memutuskan untuk mendeklarasikan Hari Ayah Nasional dan menetapkan tanggal 12 November sebagai hari peringatan. Hari Ayah Nasional tidak hanya terjadi di Solo, tetapi juga di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) lalu mulai diakui secara nasional. Momentum itu juga berhasil menciptakan buku "Kenangan untuk Ayah" yang berisi 100 surat anak dari berbagai penjuru Nusantara hasil "Sayembara Menulis Surat untuk Ayah".