Acara Nonton Bareng DPP Pemuda Perindo Sarat Nilai Budaya dan Edukasi, Saksikan Film Guru Bangsa Tjokroaminoto

DPP Pemuda Perindo menggelar acara nonton bareng film 'Guru Bangsa Tjokroaminoto' di Aula Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Jumat 10 November 2023. Acara nonton bareng itu berjalan seru karena diisi dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan nilai budaya dan edukasi.

Tidak hanya itu para penonton yang juga kalangan millenial hadir dengan gayanya masing-masing. Hanya saja beberapa peserta kompak mengenakan busana berwarna putih yang jadi warna kebanggaan Partai Perindo.

"Acara ini digelar untuk memeringati Hari Pahlawan. Kami berharap generasi muda juga bisa selalu tergerak untuk memajukan bangsa seperti para pahlawan kita," ujar Muhammad Irfan Syauqi, Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda Perindo.

Semangat itu menurut dia sejalan dengan keinginan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu itu, yang ingin memajukan bangsa dengan memaksimalkan potensi anak-anak muda.

Nilai-nilai budaya dan edukasi memang jadi misi yang tidak ditinggalkan oleh DPP Pemuda Perindo di acara tersebut. Hal itu terlihat sebelum pemutaran film dilakukan, mereka mengadakan acara pembacaan puisi. Selain itu juga dihadirkan talkshow atau diskusi yang berkaitan dengan perlunya generasi muda untuk mengambil sikap untuk lebih kritis terhadap kemajuan bangsa.

Dalam talkshow tersebut dihadirkan produser film senior Indonesia, Dewi Umaya Rachman. Diketahui Dewi Umaya Rachman telah malang melintang di dunia seni peran Tanah Air.

Beberapa film yangtelah dia produksi di antaranya Mirror, Long Road to Heaven, Koper, Lawang Sewu, dan Lost in Love. Dewi Umaya Rachman sendiri mengapresiasi kegiatan nonton bareng yang dilakukan Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.