Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pemuda Perindo Ajak Millenial Peduli Politik Melalui Budaya dan Seni

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:50 WIB
Pemuda Perindo Ajak Millenial Peduli Politik Melalui Budaya dan Seni
Pemuda Perindo ajak millenial peduli politik. (Foto: MPI/ Wahyu Sibarani)
A
A
A

DPP Pemuda Perindo menggelar acara nonton bareng film 'Guru Bangsa Tjokroaminoto' di Aula Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023) ini. Upaya itu dilakukan untuk mengenalkan edukasi politik terhadap generasi muda tanpa ada pretensi.

Hal itu diungkap oleh Muhammad Irfan Syauqi, Ketua Pelaksana Nonton Film Bareng DPP Pemuda Perindo di lokasi acara. Dia mengatakan anak-anak muda saat ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Hanya saja mereka tidak akan tertarik jika dipaksa untuk memahami politik secara frontal. Justru menurutnya mereka harus diajak dengan pendekatan yang khusus dan tidak memaksa.

"Kegiatan kami ke depannya juga tidak akan memiliki pretensi khusus. Kami hanya mencoba mengajak mereka untuk lebih peka dan memahami apa yang mereka saksikan melalui film serta hal lainnya," ujar Muhammad Irfan Syauqi.

Perindo

Dari situ DPP Pemuda Perindo dan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, akan selalu mengadakan berbagai kegiatan menarik yang memang sesuai dengan keinginan anak-anak muda.

"Ke depannya kami berencana melakukan kegiatan yang memang berdekatan dengan anak muda seperti lomba band, baca puisi, serta seni lainnya," kata Muhammad Irfan Syauqi.

Di tempat yang sama Michael Sianipar, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo mengatakan pemutaran film "Guru Bangsa Tjokroaminoto" diharapkan bisa menimbulkan semangat kritis anak-anak muda untuk menemukan sosok guru bangsa yang berguna buat bangsa. Dari sosok guru bangsa itu dia yakin anak-anak muda bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/612/2918463/acara-nonton-bareng-dpp-pemuda-perindo-sarat-nilai-budaya-dan-edukasi-saksikan-film-guru-bangsa-tjokroaminoto-YJlraYy20g.jpeg
Acara Nonton Bareng DPP Pemuda Perindo Sarat Nilai Budaya dan Edukasi, Saksikan Film Guru Bangsa Tjokroaminoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/29/196/1822423/ditunjuk-jadi-juri-pespawari-ketua-dpw-sayap-pemuda-perindo-sulut-ajak-masyarakat-jaga-harmoni-sosial-jcuQzJQiyG.jpg
Ditunjuk Jadi Juri Pespawari, Ketua DPW Sayap Pemuda Perindo Sulut Ajak Masyarakat Jaga Harmoni Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/21/196/1696111/bagaimana-cara-jawab-pertanyaan-anak-soal-pelecehan-seksual-OLW8BBdlRt.png
Bagaimana Cara Jawab Pertanyaan Anak soal Pelecehan Seksual?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/20/196/1696107/jangan-berikan-nama-palsu-untuk-organ-reproduksi-si-kecil-Lj5Ph7yf7o.jpg
Jangan Berikan Nama Palsu untuk Organ Reproduksi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/20/196/1696103/grind-perindo-begini-seharusnya-edukasi-pendidikan-seks-pada-si-kecil-dengan-bahasa-sederhana-YWjDC8jNDK.jpg
GRIND Perindo: Begini Seharusnya Edukasi Pendidikan Seks pada si Kecil dengan Bahasa Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/20/196/1696043/edukasi-pendidikan-seks-sejak-dini-penting-grind-perindo-pesan-hal-ini-pada-anak-muda-PWgBgkkbGw.jpg
Edukasi Pendidikan Seks sejak Dini Penting! GRIND Perindo Pesan Hal Ini pada Anak Muda!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement