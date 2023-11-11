Pemuda Perindo Ajak Millenial Peduli Politik Melalui Budaya dan Seni

DPP Pemuda Perindo menggelar acara nonton bareng film 'Guru Bangsa Tjokroaminoto' di Aula Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023) ini. Upaya itu dilakukan untuk mengenalkan edukasi politik terhadap generasi muda tanpa ada pretensi.

Hal itu diungkap oleh Muhammad Irfan Syauqi, Ketua Pelaksana Nonton Film Bareng DPP Pemuda Perindo di lokasi acara. Dia mengatakan anak-anak muda saat ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Hanya saja mereka tidak akan tertarik jika dipaksa untuk memahami politik secara frontal. Justru menurutnya mereka harus diajak dengan pendekatan yang khusus dan tidak memaksa.

"Kegiatan kami ke depannya juga tidak akan memiliki pretensi khusus. Kami hanya mencoba mengajak mereka untuk lebih peka dan memahami apa yang mereka saksikan melalui film serta hal lainnya," ujar Muhammad Irfan Syauqi.

Dari situ DPP Pemuda Perindo dan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, akan selalu mengadakan berbagai kegiatan menarik yang memang sesuai dengan keinginan anak-anak muda.

"Ke depannya kami berencana melakukan kegiatan yang memang berdekatan dengan anak muda seperti lomba band, baca puisi, serta seni lainnya," kata Muhammad Irfan Syauqi.

Di tempat yang sama Michael Sianipar, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo mengatakan pemutaran film "Guru Bangsa Tjokroaminoto" diharapkan bisa menimbulkan semangat kritis anak-anak muda untuk menemukan sosok guru bangsa yang berguna buat bangsa. Dari sosok guru bangsa itu dia yakin anak-anak muda bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.