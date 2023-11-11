Siskaeee Ngaku Berhubungan Badan dengan 216 Pria, Masuk Kategori Hyper?

INFLUENCER Siskaeee mendadak jadi sorotan usai pengakuannya yang sudah berhubungan badan dengan ratusan laki-laki. Tak tanggung-tanggung, wanita yang pernah membintangi film panas ini mengatakan sudah berhubungan badan dengan 216 pria.

Pengakuan Siskaeee ini tentu menghebohkan publik. Banyak masyarakat khawatir soal risiko penularan penyakit seksual hingga tanda-tanda hypersex.

Lantas, apakah yang dilakukan Siskaeee bisa masuk dalam kategori hypersex?

Dilansir Mayoclinic, Sabtu (11/11/2023), hypersex adalah fokus intens pada fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini menyebabkan kesusahan dan masalah bagi kesehatan Anda, pekerjaan, hubungan atau bagian lain dari hidup.

Sementara itu, Dokter sekaligus Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH mengatakan apa yang dilakukan Siskaeee belum bisa dikatakan sebagai tanda hypersex. Perlu pemeriksaan pada kondisi kejiwaannya untuk bisa mengetahui apakah kebiasaan tersebut bisa dikatakan hypersex.

“Kalau disebut hypersex mungkin belum tentu juga ya, itu perlu diperiksa dulu lebih lanjut,” kata dr. Dicky saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 10 November 2023.

Namun, dr. Dicky mengatakan apa yang dilakukan Siskaeee ini sangat berisiko pada penyebaran penyakit seksual. Bahkan, perilaku sering bergonta ganti pasangan ini bisa memicu seseorang menggunakan obat-obat terlarang.

“Cenderung pada orang-orang yang seperti ini berisiko tinggi menggunakan narkoba. Bila terjadi penggunaan obat terlarang ini semakin dia jauh dari perilaku seks yang aman,” katanya.