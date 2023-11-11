Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Siskaeee Ngaku Berhubungan Badan dengan 216 Pria, Masuk Kategori Hyper?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:00 WIB
Siskaeee Ngaku Berhubungan Badan dengan 216 Pria, Masuk Kategori Hyper?
Apakah Siskaee masuk dalam kategori hyper? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

INFLUENCER Siskaeee mendadak jadi sorotan usai pengakuannya yang sudah berhubungan badan dengan ratusan laki-laki. Tak tanggung-tanggung, wanita yang pernah membintangi film panas ini mengatakan sudah berhubungan badan dengan 216 pria.

Pengakuan Siskaeee ini tentu menghebohkan publik. Banyak masyarakat khawatir soal risiko penularan penyakit seksual hingga tanda-tanda hypersex.

Lantas, apakah yang dilakukan Siskaeee bisa masuk dalam kategori hypersex?

Dilansir Mayoclinic, Sabtu (11/11/2023), hypersex adalah fokus intens pada fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini menyebabkan kesusahan dan masalah bagi kesehatan Anda, pekerjaan, hubungan atau bagian lain dari hidup.

Siskaee

Sementara itu, Dokter sekaligus Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH mengatakan apa yang dilakukan Siskaeee belum bisa dikatakan sebagai tanda hypersex. Perlu pemeriksaan pada kondisi kejiwaannya untuk bisa mengetahui apakah kebiasaan tersebut bisa dikatakan hypersex.

“Kalau disebut hypersex mungkin belum tentu juga ya, itu perlu diperiksa dulu lebih lanjut,” kata dr. Dicky saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 10 November 2023.

Namun, dr. Dicky mengatakan apa yang dilakukan Siskaeee ini sangat berisiko pada penyebaran penyakit seksual. Bahkan, perilaku sering bergonta ganti pasangan ini bisa memicu seseorang menggunakan obat-obat terlarang.

“Cenderung pada orang-orang yang seperti ini berisiko tinggi menggunakan narkoba. Bila terjadi penggunaan obat terlarang ini semakin dia jauh dari perilaku seks yang aman,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/483/2917349/siskaeee-ngaku-pernah-tidur-dengan-216-pria-yuk-kenali-istilah-body-count-yang-berisiko-kanker-nPLbLfL12w.jpg
Siskaeee Ngaku Pernah Tidur dengan 216 Pria, Yuk Kenali Istilah Body Count yang Berisiko Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/487/2892834/minum-kopi-picu-gairah-seksual-meningkat-cuma-mitos-atau-fakta-ke90QRcXTR.jpg
Minum Kopi Picu Gairah Seksual Meningkat, Cuma Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/487/2808549/menelan-sperma-bisa-bikin-hamil-benarkah-Nj194norcg.jpg
Menelan Sperma Bisa Bikin Hamil, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/487/2807447/kakek-69-tahun-meninggal-saat-berhubungan-intim-apa-kemungkinan-pemicunya-AIjb8l5uOb.JPG
Kakek 69 Tahun Meninggal saat Berhubungan Intim, Apa Pemicunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/487/2800084/orgasme-bisa-bantu-tentukan-jenis-kelamin-bayi-ini-kata-dokter-OXL36rFrHV.JPG
Orgasme Bisa Bantu Tentukan Jenis Kelamin Bayi? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/487/2796607/berhubungan-intim-di-bawah-umur-seperti-ag-pacar-mario-dandy-apa-bahayanya-untuk-kesehatan-mental-2CWV1vpA7V.JPG
Berhubungan Intim di Bawah Umur seperti AG Pacar Mario Dandy, Apa Bahayanya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement