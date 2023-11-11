Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Psikolog Sebut Sleep Hygiene Bantu Kualitas Tidur Lebih Nyaman saat Menstruasi, Ini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |03:00 WIB
Psikolog Sebut Sleep Hygiene Bantu Kualitas Tidur Lebih Nyaman saat Menstruasi, Ini Penjelasannya
Pentingnya sleep hygiene saat menstruasi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PSIKOLOG Klinis Anak dan Remaja, Melissa Magdalena, M.Psi menjelaskan sleep hygiene atau tindakan menjaga kebersihan diri menjelang tidur terutama saat wanita sedang menstruasi dapat membantu kualitas tidur jadi lebih nyaman dan lelap.

Menurutnya kegiatan tersebut dapat meliputi kondisi tempat tidur yang sudah bersih, mengganti seprai ketika dibutuhkan, merapihkan kamar, hingga meredupkan lampu agar suasana menjadi lebih nyaman, lalu bisa juga ditambahkan aroma terapi atau wewangian yang dapat membuat tubuh juga lebih rileks.

“Karena kalau kita menjaga kebersihan tempat tidur, itu akan mengurangi kemungkinan kita menghindari tidur,” kata Melissa, dikutip dalam acara Press Conference Peluncuran Hers Protex Comfort Night 35 cm, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu 11 November 2023.

Menstruasi

Lebih lanjut, Melissa juga mengatakan kalau pakaian yang digunakan dapat menjadi salah satu bagian dari sleep hygiene dengan memilih pakaian tidur yang nyaman, dan juga menggunakan pakaian dalam yang bersih terlebih saat menstruasi.

Karena tanpa sadar seseorang yang sedang menstruasi mungkin terkadang merasa mager (malas gerak) sehingga kondisi kamarnya menjadi lebih berantakan, dan tempat tidur jadi lebih kotor. Sehingga hal itu dapat mengganggu kualitas tidur.

Kualitas tidur yang tidak optimal dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu dia menganjurkan kondisi ini tidak hanya dilakukan ketika menstruasi saja, tetapi harus menjadi rutinitas harian.

“Tujuannya agar ketika menstruasi itu tidak nyaman kita punya kebiasaan yang baik sehingga bisa mengurangi rasa tidak nyaman, bukan menghilangkan, tetapi mengurangi,” ucap Melissa.

