5 Ciri Tubuh Kelebihan Asupan Gula, Salah Satunya Terus-menerus Lapar

MENGONSUMSI makanan manis memang sangat menyenangkan. Selain itu, makanan manis juga memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Mulai dari memperbaiki mood, meningkatkan kemampuan berpikir, hingga sumber energi.

Namun, apabila gula dikonsumsi secara berlebihan tentu tidak baik untuk tubuh. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), batas mengonsumsi gula harian per orang yakni 50 gram atau sekira empat sendok makan gula. Jika berlebihan mengonsumsi gula tentu akan memberikan dampak penyakit untuk tubuh.

Untuk mengetahui seberapa banyak gula yang sudah masuk dalam tubuh, Anda dapat memeriksakan gula darah dalam tubuh di unit kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Selain itu, Anda dapat mendeteksi dengan cara yang telah dirangkum dari Eat This Not That, Senin (13/11/2023) berikut ini:

1. Terus menerus merasa lapar

Makanan manis diketahui membuat Anda merasa lapar. Sebab, Jumlah gula yang tinggi dapat mengganggu hormon leptin, yang dikenal dapat mengatur rasa lapar. Penurunan kadar leptin biasanya menyebabkan lebih banyak rasa lapar dan peningkatan nafsu makan.

2. Kecanduan makan manis





Jika Anda terus-menerus mendambakan makanan atau minuman manis, itu mungkin pertanda Anda mengonsumsi terlalu banyak gula.

"Asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan siklus mengidam dan konsumsi berlebihan karena lonjakan dan penurunan gula darah," kata Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD .

Keadaan inilah yang disebut sebagai Indeks Glikemik. Jika suatu makanan memiliki nilai glikemik yang tinggi, itu berarti makanan tersebut diserap dengan cepat oleh tubuh Anda dan akan menyebabkan lonjakan gula darah dengan cepat, sehingga menyebabkan lebih banyak keinginan untuk makan manis. Makanan tersebut antara lain permen, soda, donat, muffin, dll.

3. Tingkat energi fluktuatif atau tidak stabil

Berbicara tentang penurunan gula darah, gejala lain yang mungkin Anda alami setelah makan terlalu banyak gula adalah fluktuasi tingkat energi yang dapat disebabkan oleh lonjakan kadar gula darah yang cepat.

“Pola makan tinggi gula dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan energi, dan jika Anda sering mengalami fluktuasi energi, merasa hiperaktif, dan tiba-tiba lelah, hal itu mungkin disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan,” kata Goodson.