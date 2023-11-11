Aurel Hermansyah Jalani Operasi Caesar, Ini Perkiraan Harga Persalinannya

AUREL Hermansyah diketahui telah melahirkan putri keduanya di RSIA Bunda Jakarta pada hari ini, Sabtu (11/11/2023) secara caesar. Ditemani dengan anggota keluarga lainnya, Aurel terlihat berada di fasilitas lengkap serta terlihat seperti kamar VIP.

Pasalnya mengingat RSIA Bunda Jakarta juga termasuk rumah sakit elit di bilangan Jakarta, sontak saja hal itu juga membuat netizen semakin penasaran dengan taksiran biaya persalinan yang dikeluarkan Atta Halilintar untuk istri tercintanya tersebut. Terlebih Aurel juga sudah dua kali menjalani persalinan di tempat tersebut.

“Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu Alla ilahailallah wa asyhadu anna Muhammadarrasullullah syukur tak terhingga,” tulis Lenggogeni Faruk, dikutip dalam Instagram miliknya @genifaruk, Sabtu (11/11/2023).

Lantas berapa taksiran harga persalinan Aurel Hermansyah?





Menilik dari akun YouTube Louisse Scarlett Family, diperkirakan Aurel dan Atta hingga merogoh kocek sebesar Rp45 - Rp60 juta untuk biaya persalinan anak keduanya ini. Yang mana jumlahnya hampir sama dengan waktu persalinan Nagita Slavina saat melahirkan anak keduanya yakni Rayyanza Malik Ahmad.

Namun, berbeda lagi dengan persalinan gemeli atau bayi yang bisa mencapai Rp70-Rp90 juta.

“Itu semua tergantung dari kondisi kehamilan dan juga apakah ada masalah kesehatan di ibu hamil dan janinnya atau tidak," kata Louisse Scarlett Family.

Meskipun sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa nama putri kedua Aurel Hermasnyah dan Atta Halilintar. Akan tetapi, putri cantik pasangan tersebut lahir dengan selamat dan memiliki berat badan 3.3 kg.