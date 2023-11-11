Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aurel Hermansyah Jalani Operasi Caesar, Ini Perkiraan Harga Persalinannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:00 WIB
Aurel Hermansyah Jalani Operasi Caesar, Ini Perkiraan Harga Persalinannya
Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

AUREL Hermansyah diketahui telah melahirkan putri keduanya di RSIA Bunda Jakarta pada hari ini, Sabtu (11/11/2023) secara caesar. Ditemani dengan anggota keluarga lainnya, Aurel terlihat berada di fasilitas lengkap serta terlihat seperti kamar VIP.

Pasalnya mengingat RSIA Bunda Jakarta juga termasuk rumah sakit elit di bilangan Jakarta, sontak saja hal itu juga membuat netizen semakin penasaran dengan taksiran biaya persalinan yang dikeluarkan Atta Halilintar untuk istri tercintanya tersebut. Terlebih Aurel juga sudah dua kali menjalani persalinan di tempat tersebut.

“Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu Alla ilahailallah wa asyhadu anna Muhammadarrasullullah syukur tak terhingga,” tulis Lenggogeni Faruk, dikutip dalam Instagram miliknya @genifaruk, Sabtu (11/11/2023).

Lantas berapa taksiran harga persalinan Aurel Hermansyah?

Aurel dan Atta

Menilik dari akun YouTube Louisse Scarlett Family, diperkirakan Aurel dan Atta hingga merogoh kocek sebesar Rp45 - Rp60 juta untuk biaya persalinan anak keduanya ini. Yang mana jumlahnya hampir sama dengan waktu persalinan Nagita Slavina saat melahirkan anak keduanya yakni Rayyanza Malik Ahmad.

Namun, berbeda lagi dengan persalinan gemeli atau bayi yang bisa mencapai Rp70-Rp90 juta.

“Itu semua tergantung dari kondisi kehamilan dan juga apakah ada masalah kesehatan di ibu hamil dan janinnya atau tidak," kata Louisse Scarlett Family.

Meskipun sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa nama putri kedua Aurel Hermasnyah dan Atta Halilintar. Akan tetapi, putri cantik pasangan tersebut lahir dengan selamat dan memiliki berat badan 3.3 kg.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/481/2920407/apakah-operasi-caesar-ditanggung-bpjs-simak-penjelasan-syarat-dan-tata-caranya-aLy6dBok6O.jpg
Apakah Operasi Caesar Ditanggung BPJS? Simak Penjelasan, Syarat dan Tata Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/481/2918701/aurel-hermansyah-lahirkan-anak-kedua-berapa-kali-seseorang-dapat-jalani-operasi-caesar-IgVf0EFxdg.jpg
Aurel Hermansyah Lahirkan Anak Kedua, Berapa Kali Seseorang Dapat Jalani Operasi Caesar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/483/2918630/aurel-hermansyah-melahirkan-secara-caesar-ini-5-makanan-yang-bagus-untuk-penyembuhan-95HjiS8cvW.jpg
Aurel Hermansyah Melahirkan Secara Caesar, Ini 5 Makanan yang Bagus untuk Penyembuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/05/481/2793864/lahiran-normal-setelah-caesar-bisa-gak-sih-GpRi8qKFlh.jpg
Lahiran Normal setelah Caesar Bisa Gak Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/487/2785015/jahitan-operasi-caesar-tasya-kamila-sobek-hingga-keluar-nanah-gara-gara-kondisi-kulit-nUiYHxMSgp.JPG
Jahitan Operasi Caesar Tasya Kamila Sobek hingga Keluar Nanah, Gara-gara Kondisi Kulit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/629/3185587//krisdayanti-iA1b_large.jpg
Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement