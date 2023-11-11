5 Manfaat Air Beras bagi Kesehatan Wajah, Cegah Penuaan hingga Cerahkan Kulit

AIR beras benar-benar telah terbukti memiliki manfaat untuk kulit wajah. Dengan mengaplikasikan air beras pada wajah, maka akan membuat wajah lebih bersih dan sehat berseri.

Hal tersebut terjadi karena biji-biji beras berukuran kecil mengandung zat besi, magnesium, vitamin B6, selenium, dan magnesium. Semuanya baik untuk wajah jika dipakai secara teratur.

Untuk mengetahui lebih jelas, simak rangkuman lima manfaat air beras untuk wajah yang dikutip dari Pinkvilla, Sabtu (11/11/2023).

1. Mencegah penuaan

Mengoleskan air beras ke kulit Anda secara teratur dapat membantu mencegah penuaan kulit. Air bertepung padat dengan antioksidan yang diketahui menghambat aktivitas enzim elastase (enzim yang merusak elastin di kulit).

Dengan demikian, itu bisa membantu menjaga elastisitas kulit dan mengurangi munculnya kerutan di wajah Anda. Selain itu, itu menghidrasi kulit Anda dan mengembalikan cahaya muda.

Meskipun penelitian yang lebih dalam Orang-orang di Korea dan Jepang telah menggunakan air beras untuk melawan bintik-bintik gelap dan noda pada kulit selama berabad-abad. Diasumsikan bahwa air beras mungkin mengandung beberapa enzim yang diketahui memiliki aksi pencerah kulit.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak sabun dan krim pelembab mengandung air beras sebagai bahan aktif.

Banyak ahli medis juga percaya bahwa air beras dapat mencerahkan kulit tergantung pada konsentrasi dan formulasinya. Selain itu, betaine, squalene, dan dedak padi adalah komponen beras yang diketahui memiliki efek mencerahkan kulit pada kulit Anda.

3. Melindungi penghalang kulit

Ketika penghalang alami kulit Anda terganggu, itu menyebabkan kulit kering dan bersisik. Jika hal ini terjadi berkelanjutan dapat menyebabkan masalah seperti dermatitis atopik. Sebuah studi menunjukkan bahwa pati dalam air beras dapat membantu menjaga dan memperbaiki penghalang alami kulit Anda.

Dengan demikian, air beras dalam menjadi obat yang luar biasa bagi mereka yang menderita dermatitis atopik. Selain itu, mengoleskan air beras pada kulit Anda dapat membantu meringankan gejala eksim, ruam, dan peradangan kulit.