Aurel Hermansyah Lahirkan Anak Kedua, Berapa Kali Seseorang Dapat Jalani Operasi Caesar?

AUREL Hermanyah baru saja melahirkan anak keduanya di RSIA Bunda Jakarta pada hari ini, Sabtu (11/11/2023) melalui operasi caesar. Atta yang mendampingi didalam ruangan operasi itu terlihat terharu bahkan sampai meneteskan air mata ketika menyaksikan perjuangan istrinya dalam melahirkan putri cantik keduanya tersebut.

“Tak bisa menggambarkan rasa ini,” tulis Atta, dikutip dalam Instagram miliknya @attahalilintar, Sabtu (11/11/2023).

Tidak sampai disitu, Aurel juga diketahui menjalani operasi ini untuk kedua kalinya, mengingat pada persalinan anak pertamanya yaitu Ameena, dia juga melahirkan melalui operasi caesar. Merujuk pada kondisi tersebut sebetulnya berapa kali kah normalnya seseorang menjalani operasi caesar?

Menurut laman Cleveland Clinic, operasi caesar adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk melahirkan bayi ketika persalinan normal tidak dapat dijalankan atau terdapat indikasi khusus sehingga mengharuskan tindakan operasi.

Biasanya dalam beberapa kasus, kondisi yang memerlukan tindakan caesar seperti Disproporsi Cephalopelvic (CPD), riwayat caesar sebelumnya, indikasi bayi kembar, plasenta previa, posisi bayi melintang, presentasi sungsang, dan kondisi kesehatan lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal.

Operasi memakan waktu selama kurang lebih 45 menit biasanya tindakan operasi caesar ini juga dilakukan sampai tim medis menjahit kembali rahim dan menutup sayatan di perut Anda.