Siskaeee Berhubungan Badan dengan 216 Pria, Dokter Sarankan Vaksin Cacar Monyet

NETIZEN tengah dihebohkan dengan pengakuan Siskaeee soal kehidupan pribadinya. Perempuan yang masih berusia 25 tahun ini terkenal sebagai bintang film panas dan mengaku sudah berhubungan badan dengan 216 pria.

Kabar tersebut tentu membuat netizen khawatir jika risiko penyakit seks menular bisa menginfeksi selebgram Tanah Air itu. Dokter sekaligus Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH mengatakan, perilaku seksual Siskaeee ini tentu tak sehat dan bisa menyebabkan penyakit kelamin.

“Tentunya ini bukan perilaku yang sehat dengan alasan atau dalih apa pun. Penyakit seksual pun mengintai dari mulai HIV hingga Gonore,” tutur dr. Dicky saat dihubungi MNC Portal Indonesia Jumat (10/

Bahkan, perilaku Siskaeee ini justru masuk dalam golongan kelompok yang perlu mendapatkan vaksin cacar monyet atau monkeypox.

Dokter Dicky mengatakan ini sangat berisiko tertular cacar monyet atau monkeypox lantaran penularannya yang sebagian besar dari berhubungan badan.]

“Dan ini termasuk kelompok yang harus divaksin monkeypox. Karena mereka termasuk yang berisiko tinggi tertular,” katanya.