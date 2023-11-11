Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengorbanan Seorang Dokter Palestina, Rela Pisah dari Keluarga demi Rawat Korban Perang Gaza

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |10:00 WIB
Pengorbanan Seorang Dokter Palestina, Rela Pisah dari Keluarga demi Rawat Korban Perang Gaza
Kisah pengorbanan dokter Palestina. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

PALESTINA masih terus dihujani serangan dari Israel. Serangan ini memakan korban luka dan korban jiwa hingga ribuan orang. Alhasil tenaga medis harus bekerja sepanjang hari di rumah sakit dan meninggalkan keluarganya.

Salah satunya adalah Mohammad Abu Namous. Dia terlihat memeluk putrinya untuk terakhir kalinya di perbatasan Rafah. Dirinya mengucapkan selamat tinggal secara emosional kepada keluarganya untuk membantu merawat ribuan orang yang terluka dalam pemboman Israel di daerah Gaza.

Kini, keluarga Namous sedang berada di Mesir. Keluarganya yang memegang kewarganegaraan Moldova termasuk di antara ratusan warga Gaza dengan paspor asing yang diizinkan untuk pergi ke Mesir melalui penyeberangan.

"Tidak ada jalan keluar lain dari ini. Tidak ada keamanan. Seluruh Jalur Gaza tidak aman. Itulah mengapa yang terbaik adalah saya mengeluarkan mereka sehingga saya dapat fokus pada pekerjaan saya merawat pasien," kata Namous kepada Reuters.

Dokter Palestina

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement