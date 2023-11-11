Pengorbanan Seorang Dokter Palestina, Rela Pisah dari Keluarga demi Rawat Korban Perang Gaza

PALESTINA masih terus dihujani serangan dari Israel. Serangan ini memakan korban luka dan korban jiwa hingga ribuan orang. Alhasil tenaga medis harus bekerja sepanjang hari di rumah sakit dan meninggalkan keluarganya.

Salah satunya adalah Mohammad Abu Namous. Dia terlihat memeluk putrinya untuk terakhir kalinya di perbatasan Rafah. Dirinya mengucapkan selamat tinggal secara emosional kepada keluarganya untuk membantu merawat ribuan orang yang terluka dalam pemboman Israel di daerah Gaza.

Kini, keluarga Namous sedang berada di Mesir. Keluarganya yang memegang kewarganegaraan Moldova termasuk di antara ratusan warga Gaza dengan paspor asing yang diizinkan untuk pergi ke Mesir melalui penyeberangan.

"Tidak ada jalan keluar lain dari ini. Tidak ada keamanan. Seluruh Jalur Gaza tidak aman. Itulah mengapa yang terbaik adalah saya mengeluarkan mereka sehingga saya dapat fokus pada pekerjaan saya merawat pasien," kata Namous kepada Reuters.