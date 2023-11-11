Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Temulawak Bisa Atasi Gerakan Tutup Mulut Pada Anak? Ini Penjelasan Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |01:00 WIB
Temulawak Bisa Atasi Gerakan Tutup Mulut Pada Anak? Ini Penjelasan Pakar
Temulawak bisa atasi gerakan tutup mulut pada anak? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SETIAP orangtua yang memiliki anak dan sudah memasuki usia enam bulan ke atas pasti kerap melakukan aksi Gerakan Tutup Mulut atau GTM. Hal itu tentu membuat banyak orang tua yang khawatir, sebab di usia itu anak perlu mendapat asupan nutrisi yang cukup.

GTM sendiri merupakan istilah yang digunakan saat anak enggan membuka mulut ketika disuapi. Ada beberapa penyebab anak melakukan GTM, mulai dari bosan dengan menu yang diberikan, tidak enak badan, merasa sudah kenyang, hingga trauma pada makanan.

"Salah satu faktor GTM itu anak belum lapar padahal sudah memasuki waktu makan, dan salah satu penyebab anak belum lapar saat pencernaan bermasalah seperti perut kembung, karena sistem pencernaan mereka belum sempurna," ujar Ketua Umum PDPOTJI (Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia) dr Inggrid Tania, M.Si dalam acara Talkshow Inovasi Temulawak SOHO Global Health untuk Kesehatan.

Temulawak

Dokter Inggrid menjelaskan ada beberapa cara mengatasi anak yang mengalami fase GTM. Salah satunya dengan memberikan temulawak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/483/3068700/nutrisi-optimal-dan-stimulasi-maksimal-bekal-utama-bagi-gen-apha-ini-kata-dokter-KthrwrCspz.jpg
Nutrisi Optimal dan Stimulasi Maksimal Bekal Utama bagi Gen Apha, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/481/3059497/baby-zoltan-meninggal-dunia-ibunda-ayu-ting-ting-beri-peringatkan-ke-dokter-anak-YsH8WkPq6z.jpg
Baby Zoltan Meninggal Dunia, Ibunda Ayu Ting Ting Beri Peringatkan ke Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/481/3057327/generasi-alpha-rentan-alami-gangguan-konsentrasi-ini-penyebabnya-4d2iaBjf6K.jpg
Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/483/3048546/berkaca-dari-kasus-intan-nabila-begini-cara-mengatasi-trauma-pada-anak-korban-kekerasan-IHQn97DSOm.jpg
Berkaca dari Kasus Intan Nabila, Begini Cara Mengatasi Trauma pada Anak Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/338/3043616/cuci_darah-FY9e_large.jpg
IDAI: 35 Persen Kasus Cuci Darah Anak Disebabkan Kelainan Ginjal Bawaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/483/3036956/pentingnya-memilih-pelembab-untuk-bayi-baru-lahir-orangtua-jangan-asal-pilih-cYCNVjswvA.jpg
Pentingnya Memilih Pelembab untuk Bayi Baru Lahir, Orangtua Jangan Asal Pilih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement