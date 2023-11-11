Temulawak Bisa Atasi Gerakan Tutup Mulut Pada Anak? Ini Penjelasan Pakar

SETIAP orangtua yang memiliki anak dan sudah memasuki usia enam bulan ke atas pasti kerap melakukan aksi Gerakan Tutup Mulut atau GTM. Hal itu tentu membuat banyak orang tua yang khawatir, sebab di usia itu anak perlu mendapat asupan nutrisi yang cukup.

GTM sendiri merupakan istilah yang digunakan saat anak enggan membuka mulut ketika disuapi. Ada beberapa penyebab anak melakukan GTM, mulai dari bosan dengan menu yang diberikan, tidak enak badan, merasa sudah kenyang, hingga trauma pada makanan.

"Salah satu faktor GTM itu anak belum lapar padahal sudah memasuki waktu makan, dan salah satu penyebab anak belum lapar saat pencernaan bermasalah seperti perut kembung, karena sistem pencernaan mereka belum sempurna," ujar Ketua Umum PDPOTJI (Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia) dr Inggrid Tania, M.Si dalam acara Talkshow Inovasi Temulawak SOHO Global Health untuk Kesehatan.

Dokter Inggrid menjelaskan ada beberapa cara mengatasi anak yang mengalami fase GTM. Salah satunya dengan memberikan temulawak.