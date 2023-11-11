7 Wisata Alam Cantik di Deli Serdang, Daerah yang Disambangi Capres Ganjar Pranowo

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, sedang berkunjung ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka safari politiknya.

Kedatangan Ganjar Pranowo disambut meriah masyarakat setempat. Tampak mereka juga saling berebut untuk berfoto dan bersalaman dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Diketahui, Ganjar akan bersafari di Sumatera Utara selama beberapa hari. Di Deli Serdang sendiri, Ganjar bertemu dengan beberapa kelompok relawan dan juga masyarakat dari berbagai kalangan.

Kabupaten Deli Serdang dikenal dengan kekayaan budaya dan kelompok masyarakatnya. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki beragam pesona alam yang indah. Berikut Okezone rangkumkan 7 wisata alam cantik di Deli Serdang;

1. Air Terjun Dua Warna

Sesuai dengan namanya, air di sini ada dua warna. Warna air terjunnya putih dan dasarnya biru muda.

Tempat wisata ini disebut juga Air Terjun Telaga Biru karena warna danaunya yang biru. Rupanya warna air terjun ini dipengaruhi oleh fosfor. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak meminum air di sekitar air terjun.

Air terjun pelangi indah (Foto: Thecute Wild)

2. Air Terjun Pelangi Indah

Pilihan wisata Deli Serdang lainnya yang bisa dijelajahi lebih detail adalah Air Terjun Pelangi. Daya tarik terbesarnya adalah air terjun dengan air jernih. Menyatu dengan alam sekitar membuat panorama semakin indah dan menyegarkan.

Lokasi tepatnya dekat dengan Danau Linting sehingga sangat memungkinkan menjangkau berbagai destinasi dalam satu perjalanan. Namun untuk menuju ke sini memerlukan usaha ekstra karena jalannya cukup terjal. Meski begitu, keindahan air terjunnya dapat membuat rasa penat hilang.

3. Danau Linting

Telaga Linting memiliki panorama yang sangat indah, warna airnya biru kehijauan dan jernih. Airnya mengandung belerang dan bersifat hangat sehingga memungkinkan pengunjung berendam dalam waktu lama.

Tak hanya keindahan danau yang menarik banyak wisatawan, ada sejumlah atraksi menarik di tepiannya. Para pengunjung juga bisa mengambil foto instagramable saat menaiki ayunan. Yang suka berenang bisa menikmatinya sepuasnya.

(Foto: Disbudpar Sumut)

4. Pulau Siwa

Dahulu kala, objek wisata Deli Serdang selanjutnya adalah sebuah pulau tak berpenghuni. Namun kini dengan berbagai fasilitas termasuk resort, Pulau Siwa menjelma menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Deliserang.

Bagi yang suka memancing, ada tempat khusus untuk memancing. Kawasan wisata Deli Serdang ini juga merupakan kawasan hutan bakau yang penting. Untuk menikmati pemandangan eksotis hutan bakau, bisa juga menyewa speedboat dan jelajahi perairan sekitar pulau.