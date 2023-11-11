Inilah Jalan Layang Paling Rumit di Dunia, Melihatnya Saja Sudah Bikin Pusing!

DI CHINA terdapat jalan layang bernama Huangjuewan. Jembatan Huangjuewan itu disebut-sebut sebagai jalan layang paling rumit di dunia. Kok bisa?

Jalan layang yang terletak di Provinsi Chongqing, China ini memiliki 20 ruas jalan melandai yang terhubung dalam lima tingkat dan menghubungkan tiga jalan tol utama. Sungguh gokil bukan?

Melansir Oddity Central, pembangunan jalan layang Huangjuewan ini selesai pada 2017 lalu, setelah perencanaanya dilakukan selama 5 tahun dan 7 tahun pengerjaan.

Jalan layang Huangjuewan dianggap sebagai keajaiban arsitektur. Perancang utamanya, Liu Bangjun, menegaskan bahwa kekhawatiran pengemudi mengenai kesulitan navigasi tersebut sangat tidak berdasar.

Menurut dia, 20 jalur landai di jalan layang Huangjuewan justru diperlukan untuk memudahkan navigasi, sebab jalan layang ini menghubungkan tiga jalan tol dan jalan regional lainnya.

Sang perancang jalan layang itu juga sudah memperhitungkan masalah manusia dan menambahkan jalur landai tambahan untuk membantu pengemudi berbelok lebih cepat.