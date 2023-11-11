Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Jalan Layang Paling Rumit di Dunia, Melihatnya Saja Sudah Bikin Pusing!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:30 WIB
Inilah Jalan Layang Paling Rumit di Dunia, Melihatnya Saja Sudah Bikin Pusing!
Jalan Layang Huangjuewan, China (Foto: IG/@anas_rajpoot__)
A
A
A

DI CHINA terdapat jalan layang bernama Huangjuewan. Jembatan Huangjuewan itu disebut-sebut sebagai jalan layang paling rumit di dunia. Kok bisa?

Jalan layang yang terletak di Provinsi Chongqing, China ini memiliki 20 ruas jalan melandai yang terhubung dalam lima tingkat dan menghubungkan tiga jalan tol utama. Sungguh gokil bukan?

Melansir Oddity Central, pembangunan jalan layang Huangjuewan ini selesai pada 2017 lalu, setelah perencanaanya dilakukan selama 5 tahun dan 7 tahun pengerjaan.

Infografis Jalan Layang Paling Rumit di Dunia

Jalan layang Huangjuewan dianggap sebagai keajaiban arsitektur. Perancang utamanya, Liu Bangjun, menegaskan bahwa kekhawatiran pengemudi mengenai kesulitan navigasi tersebut sangat tidak berdasar.

Menurut dia, 20 jalur landai di jalan layang Huangjuewan justru diperlukan untuk memudahkan navigasi, sebab jalan layang ini menghubungkan tiga jalan tol dan jalan regional lainnya.

Sang perancang jalan layang itu juga sudah memperhitungkan masalah manusia dan menambahkan jalur landai tambahan untuk membantu pengemudi berbelok lebih cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement