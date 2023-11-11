10 Tempat Wisata Keluarga di Bekasi, Cocok buat Mengisi Libur Akhir Pekan

TERDAPAT 10 tempat wisata di Kota Bekasi, Jawa Barat yang cocok disambangi bersama keluarga. Bekasi memang sangat padat dan merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

Meski banyak berdiri pabrik di Bekasi, namun hal itu bukan berarti daerah penyangga Ibu Kota Jakarta ini tidak punya tempat rekreasi loh.

Ada berbagai tempat wisata menarik untuk dikunjungi di Bekasi mulai dari taman, tempat bersejarah hingga wisata alam.

Berikut Okezone rangkumkan 10 tempat wisata keluarga di Bekasi yang menarik untuk dikunjungi di akhir pekan;

1. Sabana Deltamas

Sabana Deltamas berada di Desa Hegarmukti, Cikarang Tengah, Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan namanya, sabana ini terdiri dari rerumputan yang lapang sehingga sangat cocok untuk melepas penat. Dengan hamparan rerumputan yang sangat indah, Sabana Deltamas juga sangat cocok untuk menjadi lokasi foto pre-wedding.

Transera Waterpark (Foto: Farid Umar)

2. Transera Waterpark

Transera Waterpark berlokasi di daerah Tarumajaya, Bekasi. Transera Waterpark merupakan yaitu tempat wisata air bernuansa eksotis khas Afrika. Oleh sebab itu, taman wisata air ini cocok untuk menikmati permainan air dengan nuansa yang berbeda.

3. Pantai Muara Gembong

Meski didominasi oleh pabrik, namun Bekasi juga memiliki pantai. Salah satunya adalah Pantai Muara Gembong. Selain memiliki pemandangan pantai yang indah, di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner seafood yang dijual di warung makan di sekitar pantai.

4. Pantai Bendera

Tidak jauh dari Pantai Muara Gembong, terdapat pantai lain yang tak kalah indah, yakni Pantai Bendera.

Pantai Bendera (Foto: direktoripariwisata.id)

Berjarak 30 menit dari pusat kota, pantai ini menyajikan pemandangan alam indah yang masih jarang terjamah manusia. Terlebih lagi, saat ini belum diberlakukan tiket masuk untuk menuju ke pantai ini.

5. Curug Parigi

Curug Parigi berada di daerah Cikiwul, Bantargebang, Bekasi. Meski tidak terlalu tinggi, namun air terjun ini membentang cukup lebar persis seperti air terjun Niagara di Amerika. Oleh sebab itu, air terjun ini disebut juga Niagara Mini.