HOME WOMEN TRAVEL

Keren! Tembok di Lahan Kosong Ini Disulap Jadi Karya Seni Mural Sejarah Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |17:03 WIB
Keren! Tembok di Lahan Kosong Ini Disulap Jadi Karya Seni Mural Sejarah Malang
Seniman sulap tembok kosong jadi karya seni mural sejarah Malang (Foto: Avirista Midaada/MPI)
SEBANYAK puluhan seniman mural berkumpul untuk menghias sebuah lahan kosong di area Wisata Kayutangan Heritage Malang.

Para seniman ini berkreasi 'memindahkan' berbagai bangunan heritage di Malang dan Indonesia, ke tembok lahan kosong yang difungsikan area parkir dengan seni lukis mural.

Sebanyak 54 tim, dengan masing-masing tim terdiri dari tiga orang berpartisipasi dalam lomba mural sejak Sabtu (11/11/2023) pagi.

Para seniman peserta lomba mural ini datang dari berbagai daerah di Malang raya, maupun daerah luar Malang seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Demak, Nganjuk, dan Semarang.

Mereka berlomba mengkreasikan lukisan mural yang diadakan memperingati Hari Pahlawan dan Hari Ulang Tahun sebuah hotel di kawasan Jalan Basuki Rahmad, kawasan Kayutangan Heritage Malang.

Seniman Mural di Malang

(Foto: Avirista Midaada/MPI)

Berbagai mural menarik dilukis oleh para seniman dengan tema Indonesian Heritage. Tema ini disesuaikan dengan area sekitar hotel dan lahan kosong tersebut yang masuk kawasan Kayutangan Heritage.

Tak hanya beberapa cagar budaya bangunan heritage di Kota Malang saja yang digoreskan para seniman mural itu, misalnya Topeng Malangan, Bundaran Tugu Malang, Candi Singosari, cerita kebesaran Kerajaan Singasari, hingga miniatur kawasan Kayutangan Heritage yang dipindahkan ke tembok lahan kosong tersebut.

Para seniman juga mengkombinasikan bangunan heritage di luar Malang, seperti Candi Borobudur, Jalan Malioboro Yogyakarta, Gunung Bromo, hingga kawasan heritage Kota Tua Semarang.

Miniatur kawasan wisata kampung tematik khas Kota Malang juga menjadi suguhan mural kreasi para seniman. Mereka dengan artistik memindahkan miniatur kampung tematik itu dengan indah.

