Sering Dikaitkan dengan Hal Mistis, Ini Alasan Mengapa Malam Jumat Kliwon Dianggap Keramat

MALAM Jumat Kliwon merupakan istilah dalam kalender Jawa yang menunjukkan malam Jumat pada pekan Kliwon, dan dianggap sangat sakral oleh masyarakat Jawa.

Pada malam ini, diyakini bahwa roh leluhur yang telah meninggal kembali ke dunia untuk memberikan berkat kepada keturunan mereka.

Disebut juga dengan istilah 'Malam Kliwon' dan telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sebagai judul film horor Indonesia yang dikenal sebagai 'Malam Jumat Kliwon', maupun sebagai nama sebuah program acara horor lainnya.

Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai weton, yaitu berupa singkatan dari penamaan kalender seperti kliwon, legi, pahing, pon, wage, di mana suatu tradisi yang diyakini sudah berlangsung sejak lama dan masih dilakukan hingga saat ini.

Umumnya, malam kliwon ini tidak menyeramkan. Namun, karena beredarnya mitos di masyarakat yang menyebutnya sebagai waktu makhluk gaib berkeliaran, sehingga mengubah pandangan tersebut pada hal yang berbau mistis.

Istilah malam Jumat Kliwon ini berkaitan dengan tradisi puasa selama 40 hari, di mana dengan melakukan puasa pada hari tersebut, diyakini dapat menolak segala hal buruk yang terjadi selama hidupnya.

Namun, malam ini juga dihubungkan dengan kejadian mistis, seperti larung sesajen, ruwatan, dan tradisi lainnya. Bahkan, beberapa meyakini bahwa malam tersebut adalah waktu genderuwo keluar untuk mencari mangsa, sehingga membuat masyarakat enggan keluar rumah.