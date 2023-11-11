Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Padang Savana Bromo Kini Kian Menghijau, Indahnya Bikin Hati Adem!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |13:02 WIB
Viral Padang Savana Bromo Kini Kian Menghijau, Indahnya Bikin Hati Adem!
Keindahan padang savana Bromo (Foto: Instagram/@haiprinca)
A
A
A

PADANG savana Bromo kini terlihat kian menghijau. Kawasan yang sempat dihanguskan oleh jago merah ini, perlahan kembali menunjukkan pesonanya yang dipenuhi oleh vegetasi hijau yang menyejukkan mata.

Hal ini ramai dibagaikan di media sosial dari para wisatawan yang mulai berkunjung ke kawasan Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), salah satunya dari akun Instagram @zilmizola, Sabtu (11/11/2023).

Atas kembali menghijaunya padang savana di TNBTS ini melalui akun Instagram Kemenparekraf, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan rasa senangnya sekaligus mengajak seluruh sobat parekraf dan pelaku ekraf supaya ke depannya lebih disiplin dalam menjaga kawasan TNBTS.

Savana Bromo

(Foto: Instagram/@zilmizola)

Namun, banyaknya komentar dari warganet yang menganggap terjadinya kebakaran padang savana memberikan manfaat, pun mengundang balasan dari pihak TNBTS yang menuturkan bahwa karhutla bukanlah suatu hal yang patut disyukuri.

“Jadi agak sedih baca kolom komentarnya nih. Semoga karhutla, di kawasan TN BTS tidak dijadikan hal yang harus disyukuri gitu ya. Karhutla walau beberapa kali terjadi tetapi tetap harus dikendalikan dan ditangani dengan maksimal,” tulis akun Instagram resmi @bbtnbromotenggersemeru.

Di samping itu, pihak dari TNBTS meminta agar kebakaran savana sebagai masalah yang lumrah terjadi.

Halaman:
1 2
      
