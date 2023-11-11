Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Prambanan hingga Ratu Boko, Ini Alasan Mengapa di Jogja Banyak Candi

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:03 WIB
Ada Prambanan hingga Ratu Boko, Ini Alasan Mengapa di Jogja Banyak Candi
Candi Prambanan, salah satu situs warisan dunia UNESCO (Foto: IG/@dickyrdy)
A
A
A

YOGYAKARTA tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki banyak candi yang tersebar di beberapa tempat. Ada 27 candi di Yogyakarta, misalnya Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Candi Banyunibo, Candi Kalasan, Candi Goa Sentono, dan masih banyak lagi.

Melansir laman digilib.isi.ac.id, candi sendiri merupakan representasi dari tempat tinggal para dewa, yaitu Gunung Mahameru.

Istilah candi berasal dari candika, yaitu salah satu perwujudan dewi durga (dewi kematian). Oleh karena itu, candi selalu dianggap sebagai tempat pemujaan raja-raja yang sudah meninggal (anumerta).

Candi Kalasan

Candi Kalasan (Foto: IG/@pittsartoni)

Candi adalah bangunan yang berfungsi untuk memuliakan dewata. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah candi tidak bisa sembarangan.

Dilansir dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, pembuatan candi harus mengikuti kitab India kuno Manasara Silpasastra. Kitab ini berisi tentang cara membangun candi mulai dari awal hingga akhir.

Berdasarkan Kitab Manasara Silpasastra, candi dibangun dengan sejumlah tahapan. Tahap pembangunan dimulai dengan perencanaan bentuk, pencarian lokasi, pengujian tanah, penyiapan tanah, pembuatan vastupurusamandala (denah suci), dan pengerjaan fisik.

Lokasi pembangunan candi harus suci, keramat, tenang, dan jauh dari keramaian. Lokasi yang dijadikan tempat pembangunan candi diantaranya hutan yang lebat, lereng gunung, pegunungan, persawahan yang subur, kolam, sungai, dan danau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/549/3124172/pentingnya_dukungan_duta_daerah_untuk_kembangkan_potensi_yogyakarta-8lhC_large.jpg
Pentingnya Dukungan Duta Daerah untuk Kembangkan Potensi Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/406/2982845/pernah-jadi-ibu-kota-negara-indonesia-inilah-5-fakta-menarik-yogyakarta-pJF5Dx8woX.JPG
Pernah Jadi Ibu Kota Negara Indonesia, Inilah 5 Fakta Menarik Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/406/2921289/menguak-misteri-terowongan-taman-sari-yogyakarta-benarkah-bisa-tembus-ke-pantai-selatan-L7Wt75tHj9.JPG
Menguak Misteri Terowongan Taman Sari Yogyakarta, Benarkah Bisa Tembus ke Pantai Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/406/2920513/mengandung-unsur-magis-dan-simbolis-begini-sejarah-pendirian-tugu-jogja-wCswkwCkax.JPG
Mengandung Unsur Magis dan Simbolis, Begini Sejarah Pendirian Tugu Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/406/2893825/mantap-wayang-jogja-night-carnival-2023-siap-meriahkan-hut-ke-267-yogyakarta-QrMfUXhKgj.JPG
Mantap! Wayang Jogja Night Carnival 2023 Siap Meriahkan HUT Ke-267 Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/28/406/2772885/mengulik-sejarah-kenapa-yogyakarta-dinamakan-daerah-istimewa-xgvPkitCdQ.jpg
Mengulik Sejarah Kenapa Yogyakarta Dinamakan Daerah Istimewa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement