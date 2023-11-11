Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Orang Jawa Tidak Boleh Menyapu di Malam Hari

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |09:00 WIB
Ternyata Ini Alasan Orang Jawa Tidak Boleh Menyapu di Malam Hari
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

SETIAP wilayah di Indonesia tentu memiliki beragam kebudayaan dan tradisi, termasuk mitos-mitos yang masih dipegang teguh hingga saat ini.

Fenomena ini bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh para leluhur.

Seperti halnya bagi orang Jawa, yang memiliki larangan menyapu di malam hari' Larangan ini bukan tanpa alasan, karena dianggap dapat mengakibatkan terjadinya hal buruk, seperti susah mendapatkan rezeki, maupun mengundang makhluk gaib masuk ke rumah.

Menyapu

(Foto: Pexels)

Menurut petuah orangtua terdahulu, menyapu di malam hari dianggap seperti membuang rezeki, dan apabila dilanggar maka dapat membawa nasib buruk dalam hidupnya.

Selain itu, kotoran di dalam rumah tersebut dinilai sebuah rezeki yang telah diterima sepanjang hari. Sehingga jika Anda menyapu rumah di malam hari, maka sama saja menolak rezeki.

Namun, jika dikaitkan dalam penjelasan yang lebih masuk akal, aktivitas menyapu di malam hari memang kurang tepat dilakukan, karena dapat mengganggu anggota keluarga lainnya yang sedang beristirahat.

Halaman:
1 2
      
