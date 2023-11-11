Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tumor Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di Pemakaman Kuno, Arkeolog Ungkap Fakta Mengejutkan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:01 WIB
Tumor ovarium yang ditemukan pada mumi wanita berusia 3.000 tahun (Foto: Amarna Project)
ARKEOLOG menemukan tumor langka berupa massa tulang dengan dua gigi saat menggali kuburan Mesir kuno.

Melansir The Sun, tumor tersebut ditemukan di panggul seorang wanita Mesir Kuno yang dimakamkan di Makam 3 Pemakaman Gurun Utara di Amarna, mesir.

Wanita tersebut diyakini berusia antara 18-21 tahun yang hidup sekitar 3.000 tahun silam! Penemuan tumor pada mumi Mesir kuno ini merupakan pertama kalinya.

Tumor yang ditemukan pada mumi perempuan tersebut adalah teratoma, merupakan contoh tumor tertua yang diketahui. Teratoma merupakan jenis tumor langka yang biasanya terjadi di ovarium dan testis.

Tumor Ovarium 3.000 Tahun

(Foto: Amarna Project)

Melansir Live Science, Teratoma bisa jinak atau ganas, dan biasanya terdiri dari berbagai jaringan seperti otot, rambut, gigi, dan tulang. Teratoma dapat menyebabkan nyeri dan bengkak. Jika pecah maka akan timbul infeksi.

Selama penggalian, para arkeolog melihat sesuatu tak lazim pada panggul wanita itu. Terdapat sebuah massa tulang seukuran buah anggur besar dengan dua cekungan berisi gigi yang cacat.

Peneliti menyebutkan, wanita tersebut dibungkus dengan tikar serat tumbuhan dengan cincin emas bergambar Dewa Bes di tangan kirinya.

