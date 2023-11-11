4 Camilan Lezat Paling Pas buat Staycation, Jangan Lupa Dibawa!

STAYCATION menjadi pilihan sebagian orang untuk menghabiskan masa liburan dengan keluarga atau orang-orang terdekat.

Tak dipungkiri, staycation di berbagai daerah bisa menjadi pilihan liburan yang menyenangkan, lho!

Pasalnya, Anda bisa mendapatkan pengalaman seru dan berbeda dengan menginap di hotel yang berada tidak jauh dari lokasi wisata.

Tren staycation pun semakin diminati karena aktivitasnya cukup praktis dan tergolong lebih hemat dibanding jika berlibur dengan mengunjungi beragam destinasi wisata pada umumnya.

Nah, agar staycation makin nyaman, jangan lupa untuk mempersiapkan camilan sehat dan nikmat. Tak ada salahnya Anda juga persiapkan kudapan enak dan sedap untuk menemani saat staycation bersama keluarga. Berikut Okezone rangkumkan 4 di antara camilan lezat buat staycation.

1. Roti sobek

Roti sobek merupakan salah satu jenis roti yang memiliki tekstur lembut, empuk, dan rasa yang manis. Mengapa roti ini disebut dengan roti sobek? Sebab jenis roti ini begitu mudah disobek untuk menikmatinya.

Roti sobek (Foto: IG/@yang_chreesteen)

Variasi roti sobek memang sangat beragam, mulai dari roti sobek keju, cokelat, stroberi, bluberry, meses, dan masih banyak yang lain.

Jenis roti ini memang cocok dinikmati saat staycation atau bersantai, sebagai menu sarapan pagi dengan secangkir teh maupun kopi.

Panganan ini memang bisa membuat perut kenyang sehingga tak heran bila roti sobek sering dijadikan pengganjal perut saat berpergian.

2. Cilok

Cilok menjadi camilan favorit bagi semua kalangan. Rasanya yang gurih dengan tekstur yang kenyal sangat menggugah selera. Cilok berbahan utama tepung tapioka atau disebut aci dalam bahasa Sunda. Ditambah siraman saus dan kecap membuat rasa cilok semakin lezat.

Cilok (Foto: Cookpad/Bunda Bagus)

Camilan khas Bandung, Jawa Barat ini, cocok banget buat Anda dan keluarga yang akan staycation di Kota Parahyangan.

Ditambah lagi, Bandung yang disebut Paris Van Java memang menawarkan banyak tempat wisata menarik yang bisa menjadi wish list Anda untuk dikunjungi nanti ketika keadaan telah membaik, seperti The Great Asia Afrika, Kawah Putih Ciwidey, Situ Patenggang, Tebing Keraton, Floating Market, dan lainnya.