5 Tempat Makan Enak di Yogyakarta dengan Vibes Luar Negeri, Bernuansa Korea hingga Eropa

Tempat makan di Jogja dengan vibes Eropa (Foto: dok. pribadi/Nurudin Jauhari)

YOGYAKARTA alias Jogja merupakan destinasi wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Banyak objek wisata yang bisa dijelajahi, baik wisata alam, budaya bahkan kuliner.

Seperti destinasi wisata pada umumnya, kuliner di Jogja pun beragam mulai dari angkringan hingga restoran.

Uniknya lagi, terdapat beberapa tempat makan yang memiliki nuansa ala barat atau berbau luar negeri.

Berikut Okezone rangkumkan 5 tempat makan dengan suasana luar negeri di Yogyakarta yang bisa hadirkan sensasi kulineran berbeda;

1. Le Mindoni

Tempat makan satu ini mengusung konsep ala Prancis suasana yang nyaman dan memiliki interior yang unik. Terdapat juga tematik yang merupakan keunggulan dari Le Mindoni.

Mengusung perpaduan antara gaya klasik dan Eropa, interior tempat makan ini juga sangat instagramable dan terdapat buku-buku yang bisa dibaca di tempat.

(Foto: IG/@voilajogja)

Berlokasi di Jalan Kranggan, Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, tempat ini menawarkan menu ala Western, berbagai jenis roti ala Eropa, dan olahan kopi yang dibanderol mulai dari Rp12 ribu hingga Rp40 ribuan.

2. Chingu Cafe

Bagi Anda yang suka nuansa Korea wajib berkunjung ke tempat makan satu ini. Ya, Chingu Cafe memiliki interior yang unik dan terkesan ceria, sebab banyak ornamen yang warna-warni hingga tersedianya penyewaan kostum Korea atau Hanbok.

Tempat makan ini berlokasi di Jalan Pandega Karya KM.5,6 Nomor 18, Manggung, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menu yang ditawarkan tentu beragam jenis makanan khas Korea yang nikmat, seperti Ramyeon, Hotteok, Kimchi, Kimbab, Jajangmyeon, Tteokbokki, dan lainnya. Harganya pun cukup murah, dibanderol mulai dari Rp19 ribu hingga Rp70 ribuan.

(Foto:

3. Cafe Brick

Cafe Brick termasuk tempat makan yang sedang hits dan banyak dikunjungi pemuda-pemudi Yogyakarta. Uniknya, tempat makan ini menawarkan tempat makan yang bernuansa ala Inggris.

Tempat makan yang berlokasi Jalan Damai Nomor 8, Tambakan, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta setiap sudutnya instagramable, dan tentunya cocok untuk berfoto. Menu yang ditawarkan antara lain ada aneka olahan kopi dan masakan khas Western mulai dari harga Rp18 ribu hingga Rp90 ribuan.