Resep Beef Teriyaki, Sajian Spesial Makan Malam

BOSAN dengan makan malam yang itu-itu saja? Yuk, cobain menu western yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.

Beef teriyaki. Menu ini sebenarnya sudah umum ditemukan di restoran Jepang. Memang sangat cocok dan nikmat disajikan dengan nasi putih.

Namun, buat kamu yang ingin menyantapnya dengan sayuran saja pun bisa banget loh. Resep ini terbilang mudah diikuti di rumah.

Mengutip akun Instagram @vinaashofa, Minggu (12/11/2023), berikut resep yang bisa kamu ikuti.

Bahan:

350gr daging sapi, iris tipis

Bumbu: