HOME WOMEN FOOD

Hidangan Joe Dapat Kritik Pedas dari Juri MasterChef Indonesia, Ada Apa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:00 WIB
Hidangan Joe Dapat Kritik Pedas dari Juri MasterChef Indonesia, Ada Apa?
Joe MasterChef Indonesia season 11. (Foto: Tangkapan Layar RCTI+)
A
A
A

KELIMA kontestan MasterChef Indonesia season 11 yang tersisa berjuang sengit memperebutkan gelar juara. Setelah tantangan pertama sukses dilalui, para konestan kembali dihadapkan dengan tantangan kedua yakni Basket Counters.

Tantangan ini pun menjadi keuntungan untuk Kiki yang berhasil memenangkan di challenge sebelumnya yakni Five Basic Flavors. Di sini, Kiki dapat menentukan keranjang dengan bahan masakan apa untuk keempat peserta.

Termasuk untuk kontestan, Joe. Kiki memasang strategi dengan memberikan keranjang berisi bahan masakan western food, yang mana Joe kurang familiar dengan masakan barat. Dalam tantangan ini, Joe pun berhasil mengeksekusi bahan makanannya menjadi hidangan Grilled Rib Eye dengan dada kalkun dan sayuran seperti wortel dan bayam.

Joe MasterChef Indonesia

Sayangnya, masakan western food Joe ini justru mendapat komentar pedas para juri. Salah satunya komentar dari Chef Juna yang menyebut hidangan Joe masih kurang seasoning.

“Hidangan kamu ini justru kurang seasoning ya. Asinnya kurang, karena tomatnya terlalu kenceng, gurihnya juga mulai hilang,” kata Chef Juna.

Begitu pula dengan Chef Arnold. Dia juga menambahkan bahwa hidangan Joe ini masih kurang western untuk ukuran masakan barat.

Halaman:
1 2
      
