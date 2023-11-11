Resep Nasi Liwet, Perkedel dan Bacam, Bisa Dinikmati saat Makan Siang

NASI liwet memang sangat nikmat disajikan untuk acara keluarga seperti arisan atau syukuran. Rasa gurih santan dan aroma bumbu rempah membuat makanan ini nikmat disantap selagi hangat.

Untuk melengkapinya, kamu bisa tambahkan teri atau lauk lainnya seperti perkedel kentang dan bacem.

Penasara dengan resepnya? Mengutip berbagai sumber, Minggu (12/11/2023), berikut resep dan cara membuatnya.

Nasi Liwet⁣

(Foto: Instagram @hana_kitchenn⁣)

Bahan

1 kg beras

5 daun salam

5 daun jeruk purut⁣

2 serai memarkan

1 - 1.5 L santan sedang ⁣

Minyak secukupnya

2 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

Bumbu iris⁣

10 cabai keriting ⁣

5 bawang merah⁣

2 bawang putih⁣

Pelengkap/topping⁣

Teri medan goreng⁣

Cabai rawit utuh tumis sebentar⁣

Cara membuat:

1. Panaskan minyak, tumis bumbu iris hingga harum⁣.

2. Masukkan santan, serai, daun jeruk, daun salam, garam,kaldu bubuk. Masak santan sampai mendidih.

3. Masukkan beras hingga jadi aron. Kemudian kukus hingga matang atau bisa juga masak di rice cooker⁣. (Takar santan dan beras masukan ke panci ricecooker)⁣.

4. Setelah matang, taburin teri medan dan cabai rawit utuh⁣.

5. Siap sajikan.