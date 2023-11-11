Ganjar Pranowo Nikmati Kuliner Gultik di Blok M, Ini Resepnya!

BAKAL calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo terlihat menikmati hidangan gulai tikungan (gultik) di Jalan Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis 9 November 2023.

Ganjar tampak menikmati kuliner khas Ibu Kota bersama sang istri, Siti Atikoh Supriyanti. Keduanya memesan hidangan gultik sapi dan sate dari Warung Gultik Mas Tri.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar terlihat mengenakan kaus bertuliskan 'KAGAMA', mengingat dia menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) periode 2019-2024.

Kehadiran calon presiden ini membuat suasana warung gultik menjadi ramai. Ganjar dan istri juga turut menikmati hiburan musik jalanan, salah satunya lagu 'Sesaat Kau Hadir' milik Utha Likumahuwa.

Selama berada di warung, Ganjar tampak berbaur dengan para pelanggan gultik yang tak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama. Ganjar mengungkapkan bahwa kedatangannya ke warung gultik direkomendasikan oleh putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Selain menikmati hidangan, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menemani sang istri berbuka puasa.

"Agenda makan malam saja, jadi, anak saya tuh bilangin, 'Enak lho, ayah, katanya'. Ibu puasa, jadi tadi sekalian buka," ujar Ganjar.

Ganjar juga memberikan ulasan positif terhadap warung gultik di sepanjang Jalan Mahakam. Dia mengakui kelezatan gultik sapi yang disajikan. Dalam percakapan dengan para penjual gultik setempat, Ganjar mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari Solo, Klaten, dan Sukoharjo.

Setelah sekitar satu jam menikmati hidangan, Ganjar pun meninggalkan warung gultik yang terletak di belakang Blok M Plaza tersebut. Warung tersebut dikenal memiliki sekitar belasan pedagang gulai, beberapa di antaranya sudah berjualan puluhan tahun lamanya.

Meskipun termasuk kuliner kaki lima pinggir jalan, gultik selalu ramai dipadati pengunjung. Gultik menjadi kenangan nostalgia bagi banyak orang yang sudah menikmatinya selama bertahun-tahun.

Namun apa sebenarnya rahasia dari bahan yang membuat gultik begitu memanjakan lidah? Untuk yang penasaran dengan resep gultik, berikut ini adalah bahan dan cara membuatnya: