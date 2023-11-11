Advertisement
HOME WOMEN FOOD

TOP 5 MasterChef Indonesia Season 11, Persaingan Semakin Panas!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |09:53 WIB
TOP 5 MasterChef Indonesia Season 11, Persaingan Semakin Panas!
TOP 5 besar MasterChef Indonesia semakin seru dan menegangkan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

EPISODE 21 MasterChef Indonesia Season 11 telah masuki TOP 5. Disetiap bench masing-masing kontestan telah tersedia box yang diikat pita seperti sebuah kado yang isinya adalah sebuah chef jacket. Para kontestan sangat excited karena telah melewati banyak berbagai tahapan untuk mendapatkannya.

Juri mengingatkan penilaian mereka juga akan semakin tinggi. Di depan juri ada lima misteri box berisi lima Basic Flavour yang akan menjadi tantangan pertama. Kontestan harus memasak dengan mengkombinasikan tiga rasa dalam satu hidangan dengan waktu 45 menit. Juri mengapresiasi masakan mereka dan ada satu yang menjadi pemenangnya.

Melanjutkan ke tantangan kedua, kali ini pantry ditutup. Bahan masakan sudah tersedia di bench kontestan dengan lima macam kategori keranjang dengan isi bahan masakan yang berbeda. Pemenang tantangan pertama akan menentukan kategori keranjang mana yang akan digunakan oleh masing-masing kontestan.

MasterChef Indonesia

Waktu memasak ditantangan kedua 60 menit. Episode kali ini sangat menantang karena semakin dekat dengan TOP 4. Ada tiga kontestan yang gagal ditantangan kedua, mereka akan lanjut ke pressure test.

Saksikan MasterChef Indonesia Season 11 setiap Sabtu dan Minggu, pukul 16.45 WIB Jangan sampai ketinggalan keseruannya! hanya di kanal digital RCTI di kanal 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box kamu, lalu cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan pastikan arah antena kamu sudah benar.

Untuk info lebih lanjut hubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.

(Leonardus Selwyn)

      
