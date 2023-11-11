TOP 5 MasterChef Indonesia Season 11, Persaingan Semakin Panas!

EPISODE 21 MasterChef Indonesia Season 11 telah masuki TOP 5. Disetiap bench masing-masing kontestan telah tersedia box yang diikat pita seperti sebuah kado yang isinya adalah sebuah chef jacket. Para kontestan sangat excited karena telah melewati banyak berbagai tahapan untuk mendapatkannya.

Juri mengingatkan penilaian mereka juga akan semakin tinggi. Di depan juri ada lima misteri box berisi lima Basic Flavour yang akan menjadi tantangan pertama. Kontestan harus memasak dengan mengkombinasikan tiga rasa dalam satu hidangan dengan waktu 45 menit. Juri mengapresiasi masakan mereka dan ada satu yang menjadi pemenangnya.

Melanjutkan ke tantangan kedua, kali ini pantry ditutup. Bahan masakan sudah tersedia di bench kontestan dengan lima macam kategori keranjang dengan isi bahan masakan yang berbeda. Pemenang tantangan pertama akan menentukan kategori keranjang mana yang akan digunakan oleh masing-masing kontestan.

Waktu memasak ditantangan kedua 60 menit. Episode kali ini sangat menantang karena semakin dekat dengan TOP 4. Ada tiga kontestan yang gagal ditantangan kedua, mereka akan lanjut ke pressure test.

(Leonardus Selwyn)