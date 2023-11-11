Resep Aneka Mi untuk Sarapan, Masak Gak Sampai 1 Jam

MI memang bisa dinikmati dalam segala waktu. Tak terkecuali ketika akhir pekan saat sarapan.

Menu satu ini sangat pas disajikan dan dinikmati bareng keluarga. Gurih dari bumbu dan tekturs lembut mi membuat kamu dijamin ketagihan.

Bukan sekedar mi goreng atau rebus biasa. Kamu bisa mengolahnya menjadi mi Jawa misalnya.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023), berikut resep anake mi untuk sarapan.

Mi Goreng Kuah Nyemek

(Foto: Instagram @sukmawati_rs)

Bahan:

500 gr mi kuning basah, rendam air hangat sebentar, bilas, tiriskan

2 butir telur

10 buah bakso, iris-iris

Udang secukupnya

1/4 kol, potong kasar

3 batang Sawi hijau, potong kasar

Tauge secukupnya

1 batang daun bawang dan seledri, iris

1 buah tomat merah, potong kasar

Rawit hijau secukupnya

Merica, garam, gula pasir secukupnya

Kecap manis secukupnya

Secukupnya air kaldu daging/ayam

Bumbu halus:

8 cabe merah kriting

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

4 butir kemiri sangrai

1 sdm udang kering

Cara memasak :

1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan udang dan bakso, aduk sebentar. Masukkan telur, orak arik.

2. Tuang secukupnya air kaldu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan kol, aduk setengah layu. Masukkan mie, rawit, sawi, toge dan tomat, aduk rata. Bubuhi kecap manis, merica, gula dan garam, aduk rata.

3. Untuk mi yang sedikit basah/nyemek, jangan sampai kuah mengering.

4. Masak hingga semua matang, koreksi rasanya, masukkan daun bawang dan seledri, aduk rata.

5.Angkat dan Sajikan dgn taburan bawang goreng.