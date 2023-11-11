Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Aneka Mi untuk Sarapan, Masak Gak Sampai 1 Jam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:05 WIB
Resep Aneka Mi untuk Sarapan, Masak Gak Sampai 1 Jam
Resep mi untuk sarapan keluarga. (Foto: Instagram @sukmawati_rs)
A
A
A

MI memang bisa dinikmati dalam segala waktu. Tak terkecuali ketika akhir pekan saat sarapan.

Menu satu ini sangat pas disajikan dan dinikmati bareng keluarga. Gurih dari bumbu dan tekturs lembut mi membuat kamu dijamin ketagihan.

Bukan sekedar mi goreng atau rebus biasa. Kamu bisa mengolahnya menjadi mi Jawa misalnya.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023), berikut resep anake mi untuk sarapan.

Mi Goreng Kuah Nyemek

Mi

(Foto: Instagram @sukmawati_rs)

Bahan:

500 gr mi kuning basah, rendam air hangat sebentar, bilas, tiriskan

2 butir telur

10 buah bakso, iris-iris

Udang secukupnya

1/4 kol, potong kasar

3 batang Sawi hijau, potong kasar

Tauge secukupnya

1 batang daun bawang dan seledri, iris

1 buah tomat merah, potong kasar

Rawit hijau secukupnya

Merica, garam, gula pasir secukupnya

Kecap manis secukupnya

Secukupnya air kaldu daging/ayam

Bumbu halus:

8 cabe merah kriting

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

4 butir kemiri sangrai

1 sdm udang kering

Cara memasak :

1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan udang dan bakso, aduk sebentar. Masukkan telur, orak arik.

2. Tuang secukupnya air kaldu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan kol, aduk setengah layu. Masukkan mie, rawit, sawi, toge dan tomat, aduk rata. Bubuhi kecap manis, merica, gula dan garam, aduk rata.

3. Untuk mi yang sedikit basah/nyemek, jangan sampai kuah mengering.

4. Masak hingga semua matang, koreksi rasanya, masukkan daun bawang dan seledri, aduk rata.

5.Angkat dan Sajikan dgn taburan bawang goreng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement