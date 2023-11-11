Mengenal Songket Melayu, Pakaian Adat yang Dikenakan Ganjar Pranowo di Deli Serdang

CALON presiden 2024, Ganjar Pranowo, mengunjungi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan dikenakan Songket Melayu ketika kedatangannya pada Jumat 10 November 2023.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga disambut dengan tarian sambutan khas Melayu yang meriah. Selain itu, dia juga mengenakan pakaian adat Melayu, yaitu Tengkuluk dan Sampin, yang merupakan bagian dari identitas kultural masyarakat Melayu.

Penampilan Ganjar dalam busana tersebut memberikan pesan bahwa ia menghargai dan memahami keberagaman budaya di Indonesia. Kunjungan ini tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga sarat dengan pesan kebangsaan. Hal ini disampaikan Ganjar saat berbicara kepada para sukarelawan dan warga yang hadir.

Dia menjelaskan bahwa kunjungannya pada tanggal 10 November, yang merupakan Hari Pahlawan, memiliki makna mendalam. Ganjar mengajak para sukarelawan untuk meneladani semangat dan nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh para Pahlawan Indonesia.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga memberikan arahan kepada para sukarelawan. Dia mendorong mereka untuk terus bergerak door to door menyapa warga dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. Ganjar menekankan bahwa relawan sejati adalah mereka yang ikhlas dan dapat memahami situasi serta kondisi keadaan kebathinan yang ada.

Namun, dalam pesannya, Ganjar juga mengingatkan para sukarelawan untuk tidak terprovokasi oleh berita bohong dan tetap fokus pada tujuan bersama, yakni memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Dia mengingatkan mereka untuk tidak mengolok-olok atau mencaci maki pihak lain.

Selain berbicara tentang politik, Ganjar Pranowo juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah harga pupuk yang sulit didapatkan. Ganjar berjanji akan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat terkait harga pupuk. Dia mengusulkan perlunya pembuatan pabrik pupuk, penambahan subsidi pupuk, dan penyaluran pupuk yang tepat melalui satu data Indonesia.