Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kolaborasi MNC Group dan Warga Dukung Penataan Lingkungan di Kebon Sirih, Karyawan Antusias

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:47 WIB
Kolaborasi MNC Group dan Warga Dukung Penataan Lingkungan di Kebon Sirih, Karyawan Antusias
Warga dan karyawan MNC Group tata lingkungan Kebon Sirih. (Foto: MPI/ Anastasya Rizqa)
A
A
A

MNC Group melalui MNC Peduli turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan dengan Kelurahan dan warga Kebon Sirih pada Jumat (10/11/2023). Kegiatan ini juga merupakan bagian dari HUT ke-34 MNC Group.

Para warga serta karyawan MNC Group turut antusias melakukan penataan wilayah di Kebon Sirih ini seperti mengecat trotoar hingga ikut turun tangan menanam tanaman vertikal. Mereka pun turut berpartisipasi memperindah wilayah Kebon Sirih agar lebih cantik dan asri.

Salah satunya yang turut antusias ialah Christie Natali Dewi yang merupakan salah satu Karyawan MNC Group. Dia mengatakan kegiatan ini sangat lah berguna terlebih untuk mempercantik dan membuat lingkungan pemukiman jadi lebih asri.

Karyawan MNC Group

“Ini sangat bagus sekali karena memang MNC sangat peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena kita lihat di setiap perusahaan itu harus ada impactnya untuk masyarakat dan lingkungan,” ungkap Natali saat ditemui MNC Portal Indonesia di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).

Natali juga ikut bahagia bisa turun langsung mengikuti kegiatan ini yang juga merupakan bagian dari acara HUT ke-34 MNC Group. Dia pun berharap kegiatan penataan lingkungan bersama MNC Group ini bisa terus berlangsung dan membawa dampak baik untuk masyarakat sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156971/mnc_group_raih_penghargaan-eHYO_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Raih Penghargaan Perempuan Berbakti dari CFCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156968/cfcd-m4ZP_large.jpg
CFCD Gelar Dua Ajang Penghargaan, Apresiasi Perempuan Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039649/apra_2024-CFni_large.jpg
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039574/gtv-jHZE_large.jpg
Tiga Program Ramah Anak MNC Media yang Raih Penghargaan APRA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990152/tabligh-akbar-ramadhan-2024-di-bogor-jemaah-terima-kasih-rcti-eObnh1j54o.jpg
Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990150/potret-antusias-masyarakat-hadiri-tabligh-akbar-ramadhan-rcti-di-bogor-zgdQWD5jFj.jpg
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement