Kolaborasi MNC Group dan Warga Dukung Penataan Lingkungan di Kebon Sirih, Karyawan Antusias

MNC Group melalui MNC Peduli turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan dengan Kelurahan dan warga Kebon Sirih pada Jumat (10/11/2023). Kegiatan ini juga merupakan bagian dari HUT ke-34 MNC Group.

Para warga serta karyawan MNC Group turut antusias melakukan penataan wilayah di Kebon Sirih ini seperti mengecat trotoar hingga ikut turun tangan menanam tanaman vertikal. Mereka pun turut berpartisipasi memperindah wilayah Kebon Sirih agar lebih cantik dan asri.

Salah satunya yang turut antusias ialah Christie Natali Dewi yang merupakan salah satu Karyawan MNC Group. Dia mengatakan kegiatan ini sangat lah berguna terlebih untuk mempercantik dan membuat lingkungan pemukiman jadi lebih asri.

“Ini sangat bagus sekali karena memang MNC sangat peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena kita lihat di setiap perusahaan itu harus ada impactnya untuk masyarakat dan lingkungan,” ungkap Natali saat ditemui MNC Portal Indonesia di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).

Natali juga ikut bahagia bisa turun langsung mengikuti kegiatan ini yang juga merupakan bagian dari acara HUT ke-34 MNC Group. Dia pun berharap kegiatan penataan lingkungan bersama MNC Group ini bisa terus berlangsung dan membawa dampak baik untuk masyarakat sekitar.