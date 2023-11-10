5 Potret Cantik Rahmania Astrini yang Bakal Jadi Special Guest di Konser Coldplay

RAHMANIA Astrini menjadi salah satu musisi muda Indonesia yang didapuk menjadi special guest dalam konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Seperti diketahui, Rahmania Astrini merupakan penyanyi muda yang memiliki segudang prestasi di industri musik.

Tak hanya itu, Rahmania juga memiliki paras yang cantik dan gaya fashion yang modis. Hal tersebut terlihat dalam penampilannya di setiap kesempatan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah saat ia mengenakan busana couture rancangan desainer Harry Halim. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @rahmaniaastrini.

Padukan atasan tube korset dengan tile

Dalam potret ini, Astri tampak mengenakan atasan berupa tube korset yang tampak berpadu dengan tile transparan. Untuk bawahan, ia terlihat mengenakan rok berwarna hitam yang memiliki cutting asimetris.

Cantik dengan wajah fierce

Ekspresi fierce Astri dalam potret berikut membuat penampilannya kian memukau. Selain tampak eksotis dengan outfitnya, ia juga sukses tampil memesona dengan pulasan makeup bernuansa bold.

Elegan dengan sentuhan warna gold

Sentuhan warna gold pada atasan tube korset dam eyeshadow di kelopak matanya membuat penampilan Astri tampak jadi lebih elegan. Ia juga tampak lihat mengeksplor pose ketika berfoto dalam balutan outfit nan futuristik itu.