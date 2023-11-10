Kelurahan Kebon Sirih Apresiasi Penataan Lingkungan MNC Group

MNC Group melalui MNC Peduli turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan dengan Kelurahan dan warga Kebon Sirih pada Jumat (10/11/2023). Kegiatan ini juga merupakan bagian dari HUT ke-34 MNC Group.

Sejumlah kegiatan penataan lingkungan Kebon Sirih ini berupa penanaman vertical garden, tanaman rambat, penataan gang, pembuatan mural dan pengecatan trotoar. Nantinya, hasil kegiatan itu akan mempercantik wilayah pemukiman di Kebon Sirih.

Hal ini turut diapresiasi Heru Tri Prasetyo, selaku Lurah Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Heru mengatakan kegiatan ini perlu dilakukan untuk membangun wilayah sekitar jauh lebih baik.

“Saya mengapresiasi ya, kegiatan ini arahan juga dari Pj Gubernur dan Walikota Jakarta Pusat bahwa bagaimana kita bekerja sama dengan company di sekitar kita untuk membangun wilayah sekitar,” ungkap Heru saat ditemui MNC Portal Indonesia di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.