Ramai Serial Gadis Kretek, Ini Sejarah Rokok Kretek di Indonesia

SEJARAH rokok kretek di Indonesia kini banyak yang ingin tahu. Hal itu lantaran ramainya pembahasan tentang serial Gadis Kretek yang dipernakan Dian Sastro, Ario Bayu, Putri Marino, Arya Saloka, Sheila Febriyanti, Ibnu Jamil dan masih banyak lagi.

Rokok kretek adalah salah satu jenis rokok yang pertama kali ditemukan dan dibuat di Indonesia. Jenis rokok ini pun masih dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan juga diekspor ke berbagai negara.

BACA JUGA: 5 Potret Cantik Dian Sastro Gunakan Kebaya Tradisional

Lantas seperti apa sejarahnya? Berikut adalah sejarah rokok kretek di Indonesia yang jadi sorotan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023).

Tidak ada jejak pasti mengenai sejarah rokok kretek di Indonesia. Namun, menurut budaya tutur di kalangan pekerja pabrik rokok, rokok kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-19.

Pada masa itu, jenis rokok dibedakan pada pembungkus dan juga campurannya. Ada rokok nipah, rokok wangen, rokok klembak, rokok cengkeh dan rokok kretek. Industri rokok kretek di Indonesia berkembang pada 1870-1880an.

Rokok kretek ini sangat khas Indonesia dan saat itu bentuk-bentuk rokok yang ada saat itu tidak berpenampilan seperti sekarang ini. Rokok kretek dengan klobot (pelepah jagung) merupakan kretek paling umum yang digunakan banyak orang.