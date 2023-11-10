Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Merek Rokok Pertama di Indonesia? Simak Penjelasannya

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:05 WIB
Apa Merek Rokok Pertama di Indonesia? Simak Penjelasannya
Ilustrasi rokok kretek. (Foto: Freepik)
A
A
A

APA merek rokok pertama di Indonesia? Banyak yang penasaran seiring ramainya serial Gadis Kretek yang diperankan Dian Sastro.

Mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2014, terdapat 3.363 merek rokok yang diproduksi oleh 672 perusahaan di Indonesia.

Ada beberapa di antara merek rokok itu cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, menjadi pertanyaan besar, apa merek rokok pertama di Indonesia?

Mengutip catatan Thomas Stamford Raffles, sekitar 1600, rokok telah menjadi kebutuhan hidup kaum pribumi Indonesia, khususnya Jawa, meskipun tembakau bukan tanaman asli di Jawa.

Rokok

Bersamaan dengan Panembahan Senapati, pendiri Dinasti Mataram wafat, mulai muncul tembakau, dan setelahnya orang mulai merokok.

Kini, sudah ada ribuan merek rokok lokal dan juga impor yang masuk ke Indonesia, sehingga cukai rokok ini menjadi salah satu penyumbang keuangan negara terbesar. Lalu, apa merek rokok pertama di Indonesia?

Berdasarkan foto pengusaha kretek yang dipajang di Museum Kretek, Kudus, ada salah satunya bernama Nitisemito yang namanya telah diabadikan menjadi nama jalan di Kota Kudus. Nitisemito adalah putra seorang Kepala Desa Jagalan, Kecamatan Kota bernama Sulaiman, sementara ibunya bernama Markanah, yang lahir pada 1863.

Halaman:
1 2
      
