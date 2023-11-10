Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Pondok Indah, Habiskan Weekend Bareng Keluarga

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:05 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Pondok Indah, Habiskan Weekend Bareng Keluarga
Rekomendasi tempat hangout Pondok Indah. (Foto: Instagram @luguacafe)
A
A
A

PONDOK Indah tidak hanya dikenal dengan mal yang megah. Di sana kamu juga bisa menemukan beberapa tempat hangout yang seru.

Kamu bisa datang bersama pasangan, teman atau keluarga. Tentunya di restoran ini tidak hanya menyediakan menu yang nikmat, juga suasana yang nyaman. Apalagi bagi kamu yang suka mengabadikan diri di setiap momen.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout di daerah Pondok Indah.

1. Y Cafe

Hangout

(Foto: Instagram @gowith.thrills dan @ycafepi)

Y Cafe terletak di Jl. Metro Pondok Indah UF 15 Kav 24, Jakarta Selatan. Tempat ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam.

Tempatnya sangat cocok banget bagi kamu yang ingin bersantai bersama teman atau sekedar work from cafe di sini lho. suasananya tenang sekali dan kamu bisa menikmati menu kopi dan pastry.

2. Growell, Pondok Indah

Hangout 

(Foto: Instagram @whatsnewjakarta)

Growel merupakan intimate dinner dalam supermarket. Memang sangat unik ya! Kamu bisa berbelanja sambil nongkrong makan bersama keluarga.

Terletak di Jl. Metro Pondok Indah No.17, tempat ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Konsepnya memang seperti restoran, kamu bisa fine dining ala-ala karena suasananya tenang dan vibes-nya romantis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/612/3024589/lounge-wUDL_large.jpg
Nongkrong di Lounge Jadi Pilihan Workaholic dan Anak Muda Zaman Now, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941165/5-rekomendasi-restoran-sushi-murah-di-jakarta-selatan-ada-yang-rp9-per-porsi-FpGogpR7FL.jpg
5 Rekomendasi Restoran Sushi Murah di Jakarta Selatan, Ada yang Rp9.000 per Porsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936350/5-rekomendasi-hangout-di-yogyakarta-yang-hits-cocok-untuk-libur-nataru-bIgd5k003f.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Yogyakarta yang Hits, Cocok untuk Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935874/5-rekomendasi-hangout-bernuansa-alam-di-jakarta-lqZcunkw7h.jpg
5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/612/2934221/5-rekomendasi-hangout-di-jagakarta-santai-dengan-konsep-vintage-qeS8JN7ue4.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Jagakarta, Santai dengan Konsep Vintage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/612/2933405/5-rekomendasi-tempat-hangout-di-kawasan-menteng-bisa-ngobrol-asyik-Yk2qAH1SMM.jpg
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kawasan Menteng, Bisa Ngobrol Asyik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement