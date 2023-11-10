5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Pondok Indah, Habiskan Weekend Bareng Keluarga

PONDOK Indah tidak hanya dikenal dengan mal yang megah. Di sana kamu juga bisa menemukan beberapa tempat hangout yang seru.

Kamu bisa datang bersama pasangan, teman atau keluarga. Tentunya di restoran ini tidak hanya menyediakan menu yang nikmat, juga suasana yang nyaman. Apalagi bagi kamu yang suka mengabadikan diri di setiap momen.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout di daerah Pondok Indah.

1. Y Cafe

(Foto: Instagram @gowith.thrills dan @ycafepi)

Y Cafe terletak di Jl. Metro Pondok Indah UF 15 Kav 24, Jakarta Selatan. Tempat ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam.

Tempatnya sangat cocok banget bagi kamu yang ingin bersantai bersama teman atau sekedar work from cafe di sini lho. suasananya tenang sekali dan kamu bisa menikmati menu kopi dan pastry.

2. Growell, Pondok Indah

(Foto: Instagram @whatsnewjakarta)

Growel merupakan intimate dinner dalam supermarket. Memang sangat unik ya! Kamu bisa berbelanja sambil nongkrong makan bersama keluarga.

Terletak di Jl. Metro Pondok Indah No.17, tempat ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Konsepnya memang seperti restoran, kamu bisa fine dining ala-ala karena suasananya tenang dan vibes-nya romantis.