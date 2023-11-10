Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Pemenang Ajang kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:38 WIB
Daftar Pemenang Ajang kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia 2023
Indonesian Stars Search and Miss Teen Beauty Indonesia. (Foto: MNC)
A
A
A

AJANG kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia akhirnya telah memasuki tahap final. Pemilihan pemenang diselenggarakan di Black Owl Kelapa Gading Jakarta, Hari Ini.

Pemenang Indonesian Stars Search 2023 diraih oleh Finalis kategori kids asal Sulawesi Selatan, Kirana Sahira. Selain itu, 3 runner up juga akan mewakili Indonesia melalui ajang Junior Idol World.

Lalu, pemenang Miss Teen Beauty Indonesia 2023 diraih oleh Zaskya Alya Kyla dari Sulawesi Selatan. Ia bersama ke 3 runner up rencanany juga akan mewakili Indonesia melalui beberapa ajang bergengsi di taraf internasional.

Miss Teen Beauty Indonesia

Mulai dari ajang Miss Teen International di India, ajang Teen Universe di Dominican Republic, ajang Pre Teen Universe di Dominican Republic, serta ajang Miss Teen Icon International di Cambodia.

Pemenang ajang kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia ini sendiri dipilih berdasarkan voting dan penilaian dari lima juri yang turut hadir menyaksikan langsung dan memberikan pertanyaan ke seluruh peserta di momen final tersebut.

Kelima juri tersebut adalah 2ND Miss Grand International 2022 Andina Juli, CEO Krown Creative Enterprise Vino Assad, Fashion & Jewelry Designer Lenny Hartono, Founder Manohara Beauty Camp Yento Chen, dan Indonesian Casting Director Donis Pratama.

“Congratulations. You did it girls. Kalian luar biasa. Dan untuk adanya acara ini yang pastinya aku sangat bangga sekali. Karena yang kita tahu, pageant di Indonesia itu mungkin masih banyak orang yang belum kenal,” ujar 2ND Miss Grand International 2022 Andina Juli, sebagai salah satu juri.

“Tapi dengan adanya pageant untuk anak-anak dan remaja ini bisa menambah pengetahuan orang tentang beauty pageant di Indonesia. Dan aku yakin nanti salah satu di antara kalian ada yang akan membanggakan Indonesia di kancah internasional,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156971/mnc_group_raih_penghargaan-eHYO_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Raih Penghargaan Perempuan Berbakti dari CFCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156968/cfcd-m4ZP_large.jpg
CFCD Gelar Dua Ajang Penghargaan, Apresiasi Perempuan Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039649/apra_2024-CFni_large.jpg
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039574/gtv-jHZE_large.jpg
Tiga Program Ramah Anak MNC Media yang Raih Penghargaan APRA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990152/tabligh-akbar-ramadhan-2024-di-bogor-jemaah-terima-kasih-rcti-eObnh1j54o.jpg
Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990150/potret-antusias-masyarakat-hadiri-tabligh-akbar-ramadhan-rcti-di-bogor-zgdQWD5jFj.jpg
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement