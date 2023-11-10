Daftar Pemenang Ajang kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia 2023

AJANG kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia akhirnya telah memasuki tahap final. Pemilihan pemenang diselenggarakan di Black Owl Kelapa Gading Jakarta, Hari Ini.

Pemenang Indonesian Stars Search 2023 diraih oleh Finalis kategori kids asal Sulawesi Selatan, Kirana Sahira. Selain itu, 3 runner up juga akan mewakili Indonesia melalui ajang Junior Idol World.

Lalu, pemenang Miss Teen Beauty Indonesia 2023 diraih oleh Zaskya Alya Kyla dari Sulawesi Selatan. Ia bersama ke 3 runner up rencanany juga akan mewakili Indonesia melalui beberapa ajang bergengsi di taraf internasional.

Mulai dari ajang Miss Teen International di India, ajang Teen Universe di Dominican Republic, ajang Pre Teen Universe di Dominican Republic, serta ajang Miss Teen Icon International di Cambodia.

Pemenang ajang kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty Indonesia ini sendiri dipilih berdasarkan voting dan penilaian dari lima juri yang turut hadir menyaksikan langsung dan memberikan pertanyaan ke seluruh peserta di momen final tersebut.

Kelima juri tersebut adalah 2ND Miss Grand International 2022 Andina Juli, CEO Krown Creative Enterprise Vino Assad, Fashion & Jewelry Designer Lenny Hartono, Founder Manohara Beauty Camp Yento Chen, dan Indonesian Casting Director Donis Pratama.

“Congratulations. You did it girls. Kalian luar biasa. Dan untuk adanya acara ini yang pastinya aku sangat bangga sekali. Karena yang kita tahu, pageant di Indonesia itu mungkin masih banyak orang yang belum kenal,” ujar 2ND Miss Grand International 2022 Andina Juli, sebagai salah satu juri.

“Tapi dengan adanya pageant untuk anak-anak dan remaja ini bisa menambah pengetahuan orang tentang beauty pageant di Indonesia. Dan aku yakin nanti salah satu di antara kalian ada yang akan membanggakan Indonesia di kancah internasional,” sambungnya.