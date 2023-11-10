MNC Group Percantik Kawasan Kebon Sirih lewat Penataan Lingkungan

MNC Group melalui MNC Peduli turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan dengan Kelurahan dan warga Kebon Sirih. Sejumlah kegiatan penataan lingkungan Kebon Sirih ini berupa penanaman vertical garden, tanaman rambat, penataan gang, pembuatan mural dan pengecatan trotoar.

Indra Prastomiyono selaku GGOD Director MNC Media pun turut menghadiri kegiatan penataan wilayah Kebon Sirih ini. Ia mengatakan kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di wilayah Kebon Sirih bisa turut merasakan kebaradaan MNC Group di wilayah pemukiman mereka.

“Harapannya tentu agar masyarakat di sini merasakan keberadaan MNC Group sebagai salah wujud untuk mengembangkan lingkungan di sekitar MNC ini,” ungkap Indra saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Indra mengatakan kegiatan ini juga sebagai bentuk MNC Group memberikan kepedulian kepada masyarakat agar bisa memiliki wilayah pemukiman yang asri dan bersih. “MNC Group tidak hanya berkiprah di bisnisnya yaitu media, tapi juga melakukan kegiatan yang disebut di sini sebagai MNC Peduli,” jelas Indra.