HOME WOMEN LIFE

Berani Putus dengan 4 Zodiak Ini? Siap-siap Menyesal!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |12:00 WIB
Berani Putus dengan 4 Zodiak Ini? Siap-siap Menyesal!
Percintaan zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PERPISAHAN setelah membina hubungan asmara, apalagi dalam waktu yang lama memang adalah salah satu pengalaman yang menyedihkan.

Apalagi jika hubungan percintaan tersebut dibina bersama orang yang sangat berarti dan memberikan kenangan membekas. Sehingga menyisakan rasa penyesalan terdalam setelahnya.

Menariknya, situasi seperti ini sedikit banyak bisa dilihat dari kacamata dunia astrologi karena disebutkan ada empat zodiak khusus yang mana jika Anda putus dari mereka, maka bisa membuat Anda menyesal. Berikut paparan lima zodiak tersebut, sebagaimana ini dilansir dari Astrotalk, Minggu (12/11/2023).

1. Scorpio: Scorpio adalah zodiak yang penuh gairah, termasuk dalam soal asmara. Saat hubungan asmara bersama para Scorpio menjadi berakhir, bisa mungkin akan terjadi kemarahan dan berakibat menjadi musuh.

 BACA JUGA:

2. Cancer : Pemilik zodiak Cancer adalah individu yang akan berusaha keras menghindari dan menyelesaikan konflik agar hubungan cintanya tetap bertahan. Tapi, saat Anda menghancurkan kepercayaan hati dari zodiak ini, maka para Cancer siap membenci Anda secara total.

Halaman:
1 2
      
