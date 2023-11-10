Cancer sampai Scorpio, 4 Zodiak yang Cocok Jadi Big Sister Ideal

BEBERAPA tanda zodiak ini dikenal berhati mulia, sabar dalam menghadapi di sekitarnya dan punya sifat atau karakter alami mengasihi orang lain.

Tak hanya menjadi sahabat terbaik, melainkan juga tulus dan sangat ideal untuk dijadikan seorang kakak perempuan. Dilansir dari Bustle, Minggu (12/11/2023) intip dulu yuk empat zodiak yang cocok jadi big sister ideal berikut ini.

1. Taurus: Dikenal punya kasih sayang dan cinta yang tulus, membuat orang-orang di sekitarnya menjadi nyaman. Para pemilik zodiak ini adalah tipe pribadi yang senang memberikan nasihat dan memberikan perlindungan pada keluarganya.

2. Cancer: Seseorang yang layak menjadi kakak perempuan ideal, karena dari segi karakternya yang penuh perasaan cinta. Selain itu, orang Cancer juga umumnya begitu ramah, penuh cinta dan memperlakukan siapa pun dengan sangat baik.

