Punya Mindset Mumpuni, 4 Zodiak Jago Menyeimbangkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan

ORANG dewasa mana sih yang tidak mau punya work life balance, alias keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan professional? Sayangnya memang tak semua orang bisa melakukannya, bisa karena etos kerja yang buruk atau memang situasi yang tak memungkinkan.

Nah, jika dilihat dari karakter sifat, ada loh empat zodiak yang bisa dengan baik menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan pekerjaan profesionalnya. Silakan simak paparannya berikut ini, seperti dikutip dari Bustle, Minggu (12/11/2023)

1. Aries: Tipe yang sangat aktif dan memiliki banyak hobi, meski demikian tak pernah lalai akan tanggung jawabnya dalam bekerja karena memiliki sisi kepimpinan yang cukup dominan. Selain itu, para bekerja dengan mengejar karir yang sekaligus mengikuti hobi agar tetap bisa bertahan hidup.

BACA JUGA:

2. Gemini: Akan memastikan bahwa hidupnya tak membosankan dengan hanya bekerja setiap hari. Tipe orang yang cenderung memilih pekerjaan yang ia suka agar menjalaninya dengan sepenuh hati.

Para Gemini biasanya adalah tipe yang bisa langsung hura-hura dan bersenang-senang, setelah lelah penat bekerja seharian. Para pemili zodiak ini memang mencari hiburan untuk melepaskan stress pekerjaan.