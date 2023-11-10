Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Punya Mindset Mumpuni, 4 Zodiak Jago Menyeimbangkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:00 WIB
Punya Mindset Mumpuni, 4 Zodiak Jago Menyeimbangkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan
Zodiak andal work life balance, (Foto: Freepik)
A
A
A

ORANG dewasa mana sih yang tidak mau punya work life balance, alias keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan professional? Sayangnya memang tak semua orang bisa melakukannya, bisa karena etos kerja yang buruk atau memang situasi yang tak memungkinkan.

Nah, jika dilihat dari karakter sifat, ada loh empat zodiak yang bisa dengan baik menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan pekerjaan profesionalnya. Silakan simak paparannya berikut ini, seperti dikutip dari Bustle, Minggu (12/11/2023)

1. Aries: Tipe yang sangat aktif dan memiliki banyak hobi, meski demikian tak pernah lalai akan tanggung jawabnya dalam bekerja karena memiliki sisi kepimpinan yang cukup dominan. Selain itu, para bekerja dengan mengejar karir yang sekaligus mengikuti hobi agar tetap bisa bertahan hidup.

 BACA JUGA:

2. Gemini: Akan memastikan bahwa hidupnya tak membosankan dengan hanya bekerja setiap hari. Tipe orang yang cenderung memilih pekerjaan yang ia suka agar menjalaninya dengan sepenuh hati.

Para Gemini biasanya adalah tipe yang bisa langsung hura-hura dan bersenang-senang, setelah lelah penat bekerja seharian. Para pemili zodiak ini memang mencari hiburan untuk melepaskan stress pekerjaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement