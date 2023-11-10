HUT ke-34, MNC Group Ajak Karyawan dan Warga Kolaborasi Dukung Penataan Lingkungan di Kebon Sirih

SETELAH sukses menyelenggarakan penataan lingkungan di Kelurahan Kebon Jeruk, MNC Group melalui MNC Peduli juga turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan dengan Kelurahan dan warga Kebon Sirih.

Sejumlah kegiatan penataan lingkungan Kebon Sirih berupa penanaman vertical garden, tanaman rambat, penataan gang, pembuatan mural dan pengecatan trotoar. Dengan penataan tersebut diharapkan dapat memperindah tampilan wilayah di seputar Kebon Sirih.

Ratusan karyawan, Petugas Kelurahan Kebon Sirih dan warga antusias bergotong royong dalam kegiatan ini. Turut hadir juga Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-34 Valencia Tanoesoedibjo beserta jajaran direktur MNC Group.

Indra Prastomiyono selaku GGOD Director MNC Media pun turut menghadiri kegiatan penataan wilayah Kebon Sirih ini. Ia mengatakn kegiatan ini guna mempercantik wilayah Kebon Sirih agar semakin asri.