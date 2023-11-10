Potret dan Profil Gunawan Dwi Cahyo, Ingin Cerai dari Okie Agustina usai Diisukan Selingkuh

POTRET dan profil Gunawan Dwi Cahyo kini menarik perhatian publik. Terlebih usai kabar dugaan perselingkuhan yang dialamatkan padanya.

Kabar dugaan perselingkuhan tersebut pertama kali mencuat ketika sang istri, Okie Agustina mengunggah ke akun Instagramnya, di mana dia mendapatkan kabar tersebut dari salah seorang warganet yang memberitahunya lewat DM di sosial media.

Berikut potret dan profil Gunawan Dwi Cahyo yang dikutip dari berbagai sumber dan akun Instagram @gunawandwicahyo13, Jumat (10/11/2023).

1. Awal karier

Gunawan Dwi Cahyo lahir di Jepara pada 20 April 1989. Dia memeluk agama Muslim.

Kariernya di dunia sepak bola dimulai sejak di Kenari Star FC, klub lokal Jepara.

Empat tahun di sana, Gunawan lalu masuk ke Akademik Persijap Jepara pada 2004. Kala itu, usia dia masih 15 tahun.

Setelah itu, pada musim 2008-2009, Gunawan Dwi Cahyo hijrah ke rival Persijap Jepara, PSIS Semarang.

2. Gabung di Timnas Indonesia

Gunawan pun pernah membela klub Sriwijaya FC, Arema, Persija hingga Bali United. Sebelum akhirnya semakin dikenal publik lewat aksinya dengan Timnas Sepak Bola U-23 Indonesia di ajang Sea Games 2011.