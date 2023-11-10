Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waspada, 3 Tanda Zodiak Ini Paling Suka Simpan Dendam!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |23:00 WIB
Waspada, 3 Tanda Zodiak Ini Paling Suka Simpan Dendam!
Zodiak suka simpan dendam, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
RASA marah atau emosi yang tak diekspresikan, bukan berarti tidak ada. Bisa jadi, terlihat dari luar tampak baik-baik saja, tapi ternyata di dalam hati menyimpan dendam.

Jika Anda dekat dengan orang-orang yang memiliki sifat pendendam, sebaiknya memang harus lebih berhati-hati. Selain itu, ada beberapa orang mungkin bisa memaafkan namun tak akan pernah melupakan dari kesalahan tersebut.

Individu yang suka menyimpan dendam tersebut, mungkin secara astrologi adalah pemilik dari tiga tanda zodiak berikut ini. Dikenal sebagai zodiak yang suka menyimpan dendam. Simak ulasan singkatnya, diwarta dari AstroTalk, Sabtu (11/11/2023)

1. Scorpio: Biasanya mudah tersinggung karena ia merasa dilukai, walau pun memang pemilik zodiak ini adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Namun kenyataannya selalu merasa kecewa dan tak akan pernah lupa alias selalu mengingat atas luka hati yang ia dapatkan dari orang lain.

2. Cancer: Sayangnya, di balik sifat mudah memaafkan orang lain dengan berbagai alasan apapun. Tapi, jangan salah para Cancer dikatakan adalah pribadi dengan karakter yang seringkali mengungkit kesalahan yang pernah terjadi karena masih menyimpan dendam di hatinya.

