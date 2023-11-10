5 Zodiak Beruntung dalam Pendidikan di 2024, Ada Virgo Salah Satunya

SELAIN keuangan, percintaan, karir hingga kesehatan, sebagian orang berharap punya keberuntungan di bidang pendidikan. Mengingat pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam latar belakang hidup setiap orang.

Nah, menariknya diramalkan untuk tahun depan alias 2024 ada lima zodiak yang punya hoki lebih dalam pendidikan. Dikutip dari KnowInsiders, Sabtu (11/11/2023) ini dia lima zodiak tersebut.

1. Aquarius: Unggul dalam pendidikan karena mudah memahami pelajaran, dan punya trik belajar yang unik, tak heran jika cerdas secara akademik. Orang berzodiak ini cenderung suka belajar, menulis, dan membaca di waktu luangnya.

BACA JUGA:

2. Leo: Umumnya para Leo adalah seseorang yang sangat cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal, terbiasa berpikir kritis dan tajam. Mengingat kemampuan belajarnya yang cepat, sehingga mudah memahami materi, tak heran hoki di soal pendidikan.