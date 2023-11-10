Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Unik, 4 Zodiak Ini Pilih Memasak ketika Kesal agar Lebih Tenang

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:00 WIB
Unik, 4 Zodiak Ini Pilih Memasak ketika Kesal agar Lebih Tenang
Zodiak suka memasak ketika sedang kesal, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIAP orang punya cara untuk menyalurkan emosinya, termasuk emosi ketika sedang marah atau kesal. Ada yang memilih tidur dalam waktu yang lama, makan, atau menangis.

Uniknya, ada juga orang-orang yang memilih memasak loh! Mengeksplorasi hobinya saat memasak ketika sedang kesal atau emosi.

Menariknya secara astrologi, karakter seperti ini bisa terlihat ada di empat tanda zodiak. Apa saja? Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (11/11/2023) intip paparannya berikut ini,

1. Cancer: Para Cancer ketika sedang merasa kesal, ia langsung ke dapur untuk menyiapkan makanan. Hobi memasaknya tersebut dapat menyampaikan perasaan dan kepedulian untuk orang-orang di sekitarnya.

2. Taurus: Orang Taurus adalah seseorang yang kreatif dan juga sensitive, memasak bisa menjadi salah satu caranya untuk menyalurkan emosi dan kreativitasnya saat sedang kesal. Biasanya akan memasak dengan resep yang baru untuk menenangkan dan menyenangkan baginya. Memasak dan menyiapkan hidangan makanan akan membantu pikiran para Taurus jadi tenang.

Halaman:
1 2
      
